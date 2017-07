Dārdošā burvība starp divām valstīm – Niagāras ūdenskritums

Ūdens izstaro kaut ko tik ārkārtīgi maģisku, ko cilvēkam pat reizēm grūti izskaidrot. Diez vai ir kāds cilvēks, kurš kaut reizi dzīvē nav dzirdējis par Niagāras ūdenskritumu, kas atrodas uz Kanādas un ASV robežas. Patiesībā, tā ir trīs ūdenskritumu grupa, kas sastāv no Amerikāņu ūdenskrituma, Pakava jeb Kanādiešu ūdenskrituma un Līgavas plīvura. Amerikāņu pusē ierīkoti gājēju celiņi un skatu tornis, kā arī Vēju alas dabas taka, kas aizved līdz Līgavas plīvura ūdenskrituma lejasdaļai, bet Kanādas pusē ir izvietotas vairākas skatu platformas un takas, kas ved uz telpu zem ūdenskrituma.

Dārdošais ūdenskritums izveidojies Niagāras upē, kura savieno Ēri un Ontario ezerus. Burvīgs skats paveras, kad no krītošās ūdens masas izveidojas bieza migla, kura liek cilvēkam vēlreiz pārdomāt, vai tiešām itin visur un visam ir saredzamas un novelkamas robežas. Par "dārdošo ūdeni" šo vietu nodēvējuši indiāņi.

Var jau, protams, strīdēties no kuras puses – ASV vai Kanādas - Niagāra ir labāk apskatāma, taču, patiesībā, lai izbaudītu ūdenskrituma skaistumu un sajustu sejā tā šļakatas, tas jāvēro no ūdens, braucot ar kuģīti "Maid of Mist".

Ja šomēnes plānots ceļojums uz Kanādas vai ASV pusi, tad ir tieši īstais laiks doties un apskatīt arī Niagāras ūdenskritumu (par vislabāko apskates laiku tiek saukts jūlijs un augusts). Tieši gar upes krastu stiepjas taka, no kuras tūristi var lieliski apskatīt burvīgo ūdenskritumu.

Vienaldzīgs pret šo dabas brīnumu var palikt tikai retais – pat dažādas pasaulslavenas personas, piemēram, Čārlzs Dikenss un Oskars Vailds, ir novērtējuši šeit redzēto. Jau no tālienes ir dzirdams krītošā ūdens radītais troksnis, bet, kad pieiet tuvāk, var sajust pat zemes vibrāciju.

Foto: AP/Scanpix

Neskatoties uz to, ka piemērotākais laiks tūrismam ir vasaras beigās, fenomenāls skats paveras pavasara sākumā, jo tad upe atnes lielus ledus gabalus no Ēri ezera. Tā rezultātā veidojas ledus barjera, tiem krītot dziļajā aizā. Ja ziema ir auksta, ūdenskritums mēdz aizsalt un veidot satriecošas ledus skulptūras.

Foto: Reuters/Scanpix

Foto: Reuters/Scanpix

Tāds Niagāras ūdenskritums, kādu mēs to redzam un pazīstam šodien, krasi atšķiras no 19. gadsimta. 1982. gadā ASV pieteica karu Anglijai un tās provincei Kanādā – Jaunajai Skotijai. Uzbrukuma rezultātā tika okupēta pilsētiņa Niagāras pussalā, kā arī apvidus ap ūdenskritumu, tāpēc var teikt, Niagāras krastos senos laikos valdīja plaši nemieri. Vēl pat mūsdienās ir saglabājušies vairāki desmiti pieminekļu kā atgādinājums par nacionālās pašapziņas izpausmi šajā britu kolonijā.



Foto: Shutterstock

Kad apskatīts ūdenskritums, parasti tūristi savu maršrutu turpina uz Niagāras pussalas vīna dārziem, kā arī Niagarleiku (Niagara-on-the-lake). Šajā vietā arī mūsdienās tiek popularizētas un godinātas britu tradīcijas.

Foto: AFP/Scanpix

"TripAdvisor" atsauksmēs tiek minēti dažādi praktiski ieteikumi, kas apmeklējuma reizi padarīs neaizmirstamu – lai iemūžinātu gan bildēs, gan atmiņās dažādus burvīgus skatus, jāturpina virzīties līdzi saulei. Vēl Niagaras ūdenskritums nakts laikā tiek izgaismots, tāpēc arī diennakts tumšajā laikā šeit ir patiesi skaisti. Tāpat tiek vēstīts, ka tūristu vajadzībām plašāk pielāgota ir Kanādas puse.