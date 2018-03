Deviņi iecienīti galamērķi, uz kuriem vērts doties pavasarī

Marts ir jau klāt, kas nozīmē, ka zemes mošanās pēc ziemas miega vairs nav ilgi jāgaida. Šis ir laiks, kad nepacietīgākie ceļotāji sāk meklēt galamērķus pavasara lidojumiem, lai paātrinātu pavasara siltuma atnākšanu. Uzņēmuma "Booking" dati un ceļotāju izvēles liecina, ka ir galamērķi, kuri saucami par pieprasītiem tieši pavasara laikā – deviņu populārāko vidū ierindotas gan Latvijai tuvāk, gan tālāk esošas pilsētas un ciemati.

Polignano a Mare, Itālija

Šī nelielā, unikālā pilsēta tiek dēvēta par Adrijas jūras pērli sava burvīgā vēsturiskā centra, līkumainās piekrastes, apslēpto līču un smilšaino pludmaļu dēļ. Poliņano a Mari (Polignano a Mare) vislabāk ir apmeklēt tieši pavasarī, jo tad temperatūra tikko ir pakāpusies, tomēr tā joprojām ir mērena, un nav izteikta mitruma.

Holboksas sala, Meksika



Holboksas sala atrodas ziemeļos no Jukatanas pussalas, un to no kontinenta atdala lagūna, kuras siltais un seklais ūdens priecē ceļotājus. Šīs bezrūpīgās salas ūdeņi varētu būt Meksikas visrūpīgāk glabātais noslēpums – šeit dzīvo visdažādākie ūdens dzīvnieki, tostarp delfīni, jūras bruņurupuči, flamingo, pelikāni, barakudas un daudzi citi!

Kinseila, Īrija

Kinseila atrodas Īrijas dienvidu piekrastē, Korkas grāfistē. Vēsturiski šī vieta ir bijusi zināma kā ostas un zvejnieku pilsēta, tomēr mūsdienās to labāk atpazīst tūristu dēļ, kas tajā ierodas no marta līdz maijam, lai izbaudītu vēso, sprigano Īrijas pavasara gaisu. "Booking" iesaka šajā galamērķī izbaudīt ainavas, ēdienus, restorānus, krogus un nesteidzīgu atpūtu.

Ņujorka, ASV

Laimes meklējumi un iespēja dzīvot, kā vēlies – kura gan cita pilsēta varētu labāk simbolizēt Amerikas galvenos dibināšanas principus? Katrā ieliņā ir kas jauns un neparedzams, turklāt pavasarī Ņujorkā nekad netrūkst darāmā. Dodieties burvīgā pastaigā pa dažiem no pasaulē iespaidīgākajiem parkiem un vērojiet, kā pilsēta atmostas no ziemas miega.

Antigva Gvatemala, Gvatemala

Gvatemala tās subtropu un tropu klimata balansa dēļ ir pazīstama kā "mūžīgā pavasara zeme", un UNESCO pasaules mantojuma sarakstā iekļautā pilsēta Antigva Gvatemala arī nav izņēmums. Agrāk tā bija Gvatemalas Karalistes galvaspilsēta, tomēr mūsdienās šī pilsēta ir slavena mērenā klimata un plašo reliģisko svinību dēļ, kuras notiek gavēņa laikā.

Lintona, Lielbritānija

Lintona ir neliela piekrastes pilsētiņa, kas slavena ar tās skaisto dabu un neskarto ainavu. Pilsētiņa atrodas augstu uz piekrastes klints, un no tās paveras brīnišķīgs skats uz ostas ciematu Linmatu. Pavasarī ceļotāju acis priecē purpurkrāsas orhidejas zaļajās ielejās starp augstajām piekrastes klintīm.

Barselona, Spānija

Barselonu neapšaubāmi raksturo dzīves vieglums. Lieliskais klimats un rosīgā pludmales dzīve aicina jūs izbaudīt šo vietu pilnībā, ļaujoties saulei. Dodieties meklēt piedzīvojumus Gotiskajā kvartālā, iepazīstot intriģējošās ieliņas un mākslinieku kādreiz iecienītās vietas! Pavasarī Barselonu pārņem dažādu festivālu, pasākumu un izstāžu kņada.

Džaspera, Kanāda

Kalnu pilsētiņa Džaspera atrodas Džasperas dabas parkā, sniegoto Kanādas Klinšu kalnu vidienē. Šeit atrodami dzidri ezeri, zaļi meži un ledāju kušanas rezultātā radušās upes. Nekas nepārspēj pavasari Džasperā neatkarīgi no jūsu izvēlētās aktivitātes brīvā dabā – šī ir vieta, kur ļauties ainavas burvībai, kalniem, dabai, pārgājieniem un savvaļai.

Koprivštica, Bulgārija

Koprivšticā joprojām ir jūtama Bulgārijas nacionālās atmodas posma atmosfēra no 19. gadsimta, tādējādi to var uzskatīt par vienu no bulgāru kultūras galvaspilsētām. Ceļotāji šo galamērķi iesaka vēstures, arhitektūras un muzeju dēļ, un, apmeklējot šo pilsētu siltā pavasara dienā, ceļotāji var uz brīdi atgriezties pagātnē.

