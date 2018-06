Dienas ceļojums pa Ziemeļīriju – trīs tūristu iecienītas vietas, ko apskatīt

Lai arī nevarētu teikt, ka šī vieta dikti lutina ar laikapstākļiem, Ziemeļīrija tomēr ir viegli sasniedzama. Un nebūt nav tā, ka šajā vietā nebūtu, ko redzēt. Visapkārt neizmērojamā tālumā sniedzas ainaviski skati, turklāt, iespējams atrast arī dažus pavisam interesantus galamērķus, ko būtu vērts aplūkot. Lūk, pieredzē pārbaudīts vienas dienas maršruts!

Tumšā koku aleja



Šī tumšā koku aleja jeb "Dark Hedges" vakara vēlajās stundās kādam varētu pat likt notrīsēt, bet, paskatoties uz to vērīgāk, – ak, kas par skaistumu! To novērtēt steidz arī tūristi, iemūžinot glīto vietu neskaitāmos foto – ne velti tā ir viena no fotografētākajām vietām šajā pasaules nostūrī. Turklāt, kas nav mazsvarīgi, šīs vietas popularitāte gandrīz dubultojusies pēc tam, kad alejā uzņemti arī kadri plaši pazīstamajam seriālām "Troņu spēles".

Foto: Privātais arhīvs

Šie cieši saaugušie, žuburotie koki, kas viens pie otra piekļāvušies un veido teju debesu necaurredzamu aleju, stādīti 18. gadsimtā. Runā, ka čaklie stādītāji bijuši Stjuartu ģimenes pārstāvji ar mērķi atstāt neaizmirstamu iespaidu uz viesiem. Un nevar noliegt, ka tas viņiem arī izdevās!

Nelielu postažu gan šī vieta piedzīvoja 2016. gadā pēc vētras, kas stiprās vēja brāzmas papostīja sen saaugušos kokus. Tomēr neraža tika pārvērsta jaunā tūristu aktivitātē – no šiem vējā nolūzušajiem kokiem tika izveidotas 10 īpašas durvis seriāla "Troņu spēles" tematikā, kas katra pastāsta īpašu stāstu jeb vienu no sestās sezonas sēriju sižetiem. Īpašā dizaina durvis tika izkaisītas pa visu Ziemeļīriju, tagad atrodoties dažādos bāros. Ja sanāk pabūt šajā vietā, dodies uz tūrisma informācijas centru, iegūsti karti un iesaisties šajās "durvju medībās".

Milža dambis



Foto: Privātais arhīvs

Šī ir vieta, kuru noteikti vērts aplūkot, ja sanācis pabūt Ziemeļīrijā. Milža dambis jeb "Giant's Causeway" ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā. Un ne velti – jo klinšainais apskates objekts ir visai unikāls un otru tādu neatrast.

Vietas apbrīnojamo izskatu rada 40 tūkstoši dabiski veidojušos bazalta kolonnu. Dažas no akmens kolonnām stiepjas pat 12 metru augstumu, bet kopumā tās gar krastu sniedzas sešu kilometru garumā.

Foto: Privātais arhīvs

Runājot par īpatnējās, taču skaistās, vietas izveidošanos, īstas vienbalsības nav. Kamēr vieni piekrīt teorijai par to, ka vieta izveidojusies pirms 50 – 60 miljoniem gadu vulkāna izvirduma laikā, citi apcer leģendas par Skotijas milzi, kas tās sabūvējis.

Virvju tiltiņš

Foto: Privātais arhīvs

20 metru garais un vienu metru platais virvju piekaramais tilts arī ir īstens tūristu magnēts. Ziemeļīrijas viesi šo slaveno virvju tiltu ir iecienījuši, jo tas atrodas neizsakāmi skaistā vietā – tilts 30 metru augstumā šūpojas starp galveno Īrijas salu un nelielu vulkānisku saliņu jeb "Carrick-a-Rede".

Foto: Privātais arhīvs



Te gan atkal apkārtesošais skaistums mijas ar asinis stindzinošām izjūtām, jo no augstuma bijīgie šo gājienu uzskatīs par patiesu piedzīvojumu.