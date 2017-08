Ducis fantastisku un pārsteidzošu tiltu no visas pasaules

Nesen tika nosvinēta 60. gadadiena, kopš atklāts viens no Rīgas panorāmas raksturīgākajiem vaibstiem, Akmens tilts. Par to var lasīt šeit. Šoreiz piedāvājam iepazīties ar vēl citiem pārsteidzošiem tiltiem no visas pasaules, kas ne vien ļauj ērtāk šķērsot aizas un upes sausām kājām, bet ir izcili apskates objekti paši par sevi.