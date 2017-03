Ducis neglītu, bet iespaidīgu padomju celtņu, kas slejas joprojām

"Piemineklis revolūcijai" Horvātijā (toreiz – Dienvidslāvijā) ir abstrakta skulptūra, kas veltīta Moslavinas cilvēkiem Otrajā pasaules karā

Foto: Arhīva foto

Skulptūru 1967. gada atklājis arhitekts Dušans Džamonja, lai godinātu 1941. gada dumpi Horvātijā, raksta "Atlas Obscura". Nezinātājiem varētu šķist, ka granīta monuments godina "Zvaigžņu karu" varoņa Hana Solo kosmosa kuģi. Novietots kalna virsotnē, piemineklis lūkojas uz lejup esošo Podgoričas pilsētu. Tas domāts, lai simbolizētu varu un triumfu, bet pēc Dienvidslāvijas sabrukuma stāv nekopts un pamests.

Ēka Gruzijā, kur kādreiz atradās Satiksmes ministrija, bet tagad tā kalpo par komercbankas mājvietu.

Gruzijas bankas ēka izskatās tā, it kā būtu veidota ar attēlu apstrādes programmas palīdzību, raksta "Atlas Obscura". Galvaspilsētas Tbilisi nomalē atrodamā 18 stāvu ēka tikusi atklāta 1975. gadā. Pēc neatkarības atgūšanas ēka stāvēja pamesta līdz to 2007. gadā iegādājās Gruzijas banka un veica plašu renovāciju. Arhitekta Georga Čakavas projektētā ēka būvēta pēc 20. gadsimta vidū populārās "Kosmosa pilsētas" metodes.

Buzludžas kalna komplekss celts kā Bulgārijas komunistu varenības simbols. Tas tika atklāts 1981. gadā, bet pēc komunistu režīma sabrukuma, atstāts likteņa varā.

Savādā ēka atrodas vēsturiski ievērojamā Buzludžas kalna virsotnē aptuveni 1441 metra augstumā. Lai arī pamesta jau vairākas desmitgades, kādreizējā komunistiskās partijas mītne pašā Bulgārijas sirdī ik gadu piesaista tūkstošiem interesentu, raksta ceļvedis "Lonely Planet". Ēka būvēta netālu no vietas, kur 19. gadsimta krievu-turku kara laikā notikusi Šipkas kauja. Tagad, katedrālei līdzīgā ēka ir pamesta, jumts ir iekritis, un sienas sedz grafiti.

"Forum" viesnīca Krakovā, Polijā, ir vēl viens pierādījums tam, ka padomju laika arhitekti nespēja atturēties no ēku pacelšanas virs zemes.

Foto: Shutterstock

1999. gadā izdevums "Krakow In Your Pocket" ēku nosaucis par "padomju viesmīlības mantojumu". Cementa monstra celtniecība uzsākta 1978. gadā, un ir vajadzējis 11 gadus, lai to pabeigtu. Viesnīca, kurai ticis piešķirts četru zvaigžņu statuss, 80. gados piedāvājusi Krakovā neredzētas ekstras – gaisa kondicionēšanu, baseinu, minigolfa laukumu un kazino. Pēdējie apmeklētāji viesnīcu gan pameta 2002. gadā, kad celtniecības kļūmju dēļ regulāri applūdis pagrabs.

Šobrīd ēkas nākotne ir neskaidra, taču tā kalpo par Polijā garāko reklāmas stendu, bet kādreizējā viesnīcas reģistratūra ir mājvieta modernajam bāram 'Forum Przestrzenie'

Kruševas "Makedoniums" būvēts 20. gadsimta 70. gados, lai atzīmētu atbrīvošanos no Osmaņu impērijas jūga 20. gadsimta sākumā.

Foto: Shutterstock

1903. gadā, bariņš drosmīgu maķedoniešu devās kaujā pretim Osmaņu impērijas karaspēkam, iedvesmojot atbrīvošanas kustību, kas noveda pie Maķedonijas neatkarības, raksta "Atlas Obscura". Lai pretošanos godātu, 70 gadus vēlāk atklāts savāds kosmosa laikmeta iedvesmots memoriālais parks. Tas kļuvis par nacionālas nozīmes simbolu, un redzams uz 10000 denari banknotes.

Moldovas galvaspilsētā Kisiņevā atrodamais cirks ir pilnīgi pamests.



Neglītā celtne atklāta 1981. gadā, kad Moldova bija viena no PSRS republikām, teikts "Thebohemianblog". Par spīti ekonomiskajai krīzei 90. gados, kuras laikā Moldova kļuva zināma kā "nabadzīgākā valsts Eiropā", cirks turpināja izklaidēt ļaužu pulkus ar klauniem, trapeces māksliniekiem, lāčiem, lauvām un ziloņiem. 23 gadus kalpojusi par mājvietu Kišiņevas cirkam, ēka slēgta renovācijai 2004. gadā, un tā arī palikusi neapdzīvota, raksta "The Bohemian Blog".

1981. gadā celtais Šumenas piemineklis Bulgārijā ir neparasta granīta skulptūra, kas veltīta valsts vēsturei.

Foto: Shutterstock

Kubisma stilā veidotās figūras, sauktas par "1300 Bulgārijas gadiem", slejas vairāku desmitu metru augstumā. Tas uzskatāms par smagāko komunistu pieminekli uz zemes. Figūras celtas par godu Bulgārijas pirmatklājējiem – mitoloģijā, zemi pirms cilvēkiem apdzīvojuši milži, kas saukti par ispoliniem.

Foto: Shutterstock

Pieminekļa arhitekti Krums Damjanovs un Ivans Slavovs savu darbu veltījuši 1300 Bulgārijas vēstures gadiem, un to var sasniegt, kāpjot pa drūmām betona kāpnēm, teikts Atlas Obscura.

Foto: Shutterstock

Sanatorijas ēka Krievijas nelikumīgi anektētajā Krimas pussalas teritorijā apvieno divus no padomju laika arhitektūras "trendiem": pacelt ēkas virs zemes, un padarīt tās līdzīgas kosmosa kuģiem.

Lai dotu enerģiju nogurušajam darbaspēkam, padomju laikā Kremlis būvēja tūkstošiem sanatoriju, daudzas no tām atvērtas vēl joprojām, raksta "CNN". To vidū arī sanatorija "Karpati", kas atrodas astoņus kilometrus no Jaltas. Gredzenveida formā būvētās ēkas plašie logi piedāvā elpu aizraujošu skatu uz Melno jūru.

Jāpiebilst gan, ka, ņemot vērā nestabilo drošības situāciju Krimas pussalā – šīs Ukrainas teritorijas nelikumīgo aneksiju, kā arī to, ka šajos apstākļos konsulāro palīdzību ceļotājiem nevar nodrošināt, Ārlietu ministrija aicina atturēties no braucieniem uz Krimu.

Radio ēka Slovākijas galvaspilsētā Bratislavā izskatās apgāzta otrādi. Lai to pabeigtu, bija nepieciešami 16 gadi.

Foto: Shutterstock



Slovāku radio ēka, saukta arī par Piramīdu, ir meklējama pavisam netālu no Bratislavas centra. Tā kā celtniecība aizņēmusi tik daudz laika, tā tikusi nosaukta par "gadsimta ēku". Šodien tā piesaista ne mazumu uzmanības, raksta Slovākijas tūrisma portāls "Slovakia Travel". Pirmā eksperimentālā radio pārraide notikusi 1984. gadā, un radio koncertzāle ir mājvieta lielākajām ērģelēm Slovākijā.

Sanktpēterburgas Valsts zinātniskais robotikas un tehniskās kibernētikas centrs, kas vizuāli tiek salīdzināts ar sātanistu templi vai torni no "Gredzenu pavēlnieka".

Ēka, kas joprojām ir viens no vadošajiem Krievijas izpētes centriem, vairāk būtu iederīga Tolkīna grāmatās, nevis industriālajā Sanktpēterburgā. Kompleksā ietilpstošās ēkas tikušas būvētas periodā starp 1973. un 1986. gadu, teikts "Spotted by Locals". Šeit tikuši radīti elementi, kas tika lietoti padomju kosmosa programmā, te atklāts arī pirmais Krievijas interneta savienojums. 104 metrus augstai tornis radīts nulles gravitātes testiem. Interesantiem iekļūšana centrā gan ir liegta.

Piemineklis Bosnijā, kas simbolizē gaismu un tumsu. Memoriāla autors ir Dušans Džamonja, un tās atrodas Mrakovicā, kas ir viena no augstākajām Kozaras kalnu virsotnēm. Tas veltīts nežēlīgai cīņai, kurā dzīvību zaudēja 2500 dienvidslāvu partizānu, kā arī aptuveni 68500 serbu, kas nogalināti vai deportēti uz Ustašes koncentrācijas nometnēm 1942. gadā, raksta "Atlas Obscura".

33 metru augstais piemineklis atklāts 1972. gadā. Monumenta pamatnē iegrebti viņu vārdi.

"Salut" viesnīca Kijevā. 1984. gadā atklāta viesnīca, kuras autors ir arhitekts Abrahams Mileckis, atgādina kosmosa kuģi.

Foto: Shutterstock

Pie viesnīcas celtniecības tika strādāts divus gadus, teikts "Socialist Modernism". Sākotnēji tas iecerēts kā ambiciozs debesskrāpis, bet darbs pie projekta apstājies, kad arhitekti autoru sarakstam atteikušies pievienot komunistiskās partijas līderi. Tas ievērojami samazinājis finansējumu, kā rezultātā palicis tas, ko redzam šodien. Labi redzama arhitektu domas lidojuma satikšanās ar birokrātisko iekārtu. Futūristiskā viesnīca apmeklētājiem atvērta vēl šodien.