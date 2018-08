Dzidrs ūdens un kūrortu cienīgs šarms: skaistas vietas Eiropā, kur arī rudenī būs silti

Lai arī Latvijā šobrīd iespējams vēl baudīt vasaru, tie, kas gribēs turpināt siltākas vēsmas sagaidīt arī rudenī, noteikti jau savlaicīgi prāto, uz kādu zemi doties. "Tūrisma Gids" steidz palīgā ar pāris idejām tavam atvaļinājumam.

Polignano a Mare, Itālija



Foto: Shutterstock

Tikai nebrauciet augustā – tas ir silts ieteikums, ko varētu nākties dzirdēt no kāda vietējā iedzīvotāja, kas laipni pabrīdinās gan par pamatīgu svelmi, gan tūristu plūsmām, kas atpūtnieku sezonā šajā vietā ir neizmērojama. Tieši tāpēc rudens ir īstais laiks, lai palūkotos, kas notiek netālu no Itālijas "papēža".



Lai arī rudens mēnešos lielākā tūristu plūsma ir nedaudz pierimusi, šajā vietā tik un tā virmo dzīvība un sezona nav beigusies. Nav jāuztraucas, ne par pūļiem pludmalēs, kur sagaidīs patīkami veldzējošs ūdens, ne arī to, ka iecienītās tūrisma vietas, kā arī apskates objekti būs "ieziemoti". Šī ir lieliska vieta, lai baudītu mieru pludmalēs un pilsētiņā, kuras klintis rotā senatnīgas un vēsturiskas ēkas.