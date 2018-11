Eksotisks un kolorīts piedzīvojums: apbrīnas vērtas vietas Vjetnamā

Ja šajā drēgnajā laikā meklē siltumu, izraušanos no pelēkās ikdienas un galamērķi, kurā uzdzīve nenoplēsīs septiņas ādas, Vjetnama būs tieši laikā. Ko tad apskatīt šajā eksotiskajā zemē?

Ūdenskritums, kas atrodas divās valstīs



Foto: Shutterstock

"Ban Gioc" ūdenskritumu kaskādes atrodas uz Ķīnas un Vjetnamas robežas. Ielejā patiesībā atrodas divi ūdenskritumi – "Ban Gioc" un "Detian", ko vairākās daļās sadala klintis un katra daļa atrodas savā valstī. Lietus sezonā sasniedzot 300 metru platumu un 30 metru augstumu, tas ir lielākais ūdenskritums Āzijā un ceturtais lielākais ūdenskritums, kas iezīmē divu valstu robežu, pasaulē, teikts ceļvedī "Places to see in your lifetime".



Dubulto ūdenskritumu kaskādi vislabāk aplūkot no Vjetnamas puses, jo tajā ūdens krīt ielejā un priekšā plešas klajums. Ūdenskritumu gan var sasniegt arī no Ķīnas puses, tomēr to aizsedz kalni, tāpēc skats nav tik iespaidīgs.

Bambusa laivu īpašnieki par nelielu samaksu labprāt pieved tūristus ūdenskritumam tik tuvu, ka var saslapināt pat matus. Tāpat, dodoties uz šo vietu, jāzina, ka peldēties drīkst dabīgajā baseinā ūdenskrituma lejasdaļā, bet ne upē paša ūdenskrituma tuvumā. Vairāk lasi te.