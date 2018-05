Ekstrēmu sajūtu ķeršana: valim līdzīgs ūdens transportlīdzeklis, kas veic neparastus manevrus

Arī mierīgām vakara pastaigām pie ūdens ir savs šarms, taču ekstrēmu sajūtu cienītāji parasti steidz meklēt veidus, kā dažādas aktivitātes padarīt nervus kutinošākas. Londonā neparastu pieredzi iespējams gūt atrakcijā "Valis" – tas ir ūdens transportlīdzeklis, kas spēj veikt ekstrēmus manevrus.

Šī atrakcija izveidota samazinātās vaļa aprisēs un izskatā, taču lielākā uzmanība pievēršama tā darbībām, kuras kontrolē pilots (angliski to dēvē arī par "seabreacher"). Izklaides laikā "vaļa laivā" atrodas divi cilvēki (pasažieris un vadītājs), kuri kopīgi izmēģina dažādus trikus uz ūdens.

Iespējamie manevri ir patiesi dažādi, piemēram, tas var strauji mainīt braukšanas virzienu, apgāzties 90 grādu leņķī uz abiem sāniem, "uzlidot" virs ūdens (nedaudz vairāk kā piecu metru augstumā), arī braukt kādu brīdi zem ūdens u.c. Maksimālais ātrums, kādu transportlīdzeklis sasniedz virs ūdens, ir 100 kilometri stundā.

Izklaidi piedāvā "Predator Adventures" un tā izpelnījusies lielu apkārtējo uzmanību. Katrs ekstrēmo sajūtu ķērējs pirms brauciena tiek piesprādzēts, lai aktivitātes laika netiktu gūtas traumas.

Šāda izklaide ir gan salīdzinoši dārga – lai dotos izbraucienā ar neparasto transportlīdzekli, būs jāšķiras no vismaz 100 eiro par 20 piedzīvojumu minūtēm. Kopumā tiek piedāvāti trīs dažādi braucienu veidi, kas atšķiras gan no ilguma, gan arī veiktajiem manevriem (dārgākais – 30 minūšu – brauciens maksā aptuveni 170 eiro), vēstīts uzņēmuma mājaslapā.

Jāpiebilst, ka braucienus ar līdzīgiem transportlīdzekļiem iespējams izmēģināt arī citur pasaulē, piemēram, Austrālijā vai ASV.

Ekstrēmām ūdens izklaidēm var būt dažādi veidi – jau vēstījām par neparastu vietu Brazīlijā, netālu no Riodežaneiro, kur cilvēks ieslīd starp it kā cieši blakus stāvošiem akmeņiem, kurus apskalo ūdens, un pazūd zem tiem. Savdabīgā ūdens atrakcija tiek saukta par "Pedra Que Engole", kas tulkojumā nozīmē "Akmens, kas aprij". Drosmīgie, kuri nolemj to izmēģināt, apsēžas uz augstāk esoša akmens un slīd lejup caurumā, kas gan straujās ūdens plūsmas dēļ no augšas nav redzams, bet pēc tam vienkārši pazūd. Kā tas izskatās dzīvē, meklē šeit.