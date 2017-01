Fascinējoši kadri: Ledus gleznas pasaules vecākajā ezerā – Baikālā

Baikāla ezers visos gadalaikos ir iespaidīgs un apskates vērts. Tas ir dziļākais ezers pasaulē, sasniedzot pat 1637 metru dziļumu, un to uzskata arī par vecāko pasaules ezeru. Ziemā šī milzīgā ūdenstilpne kļūst par satriecoši skaistu leduslauku – Baikāls aizsalst vairāku metru dziļumā, veidojot brīnišķīgas ledus gleznas.

Krievu fotogrāfe Kristina Makejeva, kas par Sibīrijas zilo aci un Sibīrijas dimantu dēvēto ezeru iemūžinājusi hipnotizējošās fotogrāfijās, portālam "Bored Panda" pastāstījusi, ka visur vairāku kilometru garumā redzamas plaisas, kas liecinot par to, ka zivis zem biezā ledus nemirst no skābekļa trūkuma. "Plaisājot ledus skaļi krakšķ. Tas izklausās kā pērkons vai šāvieni," viņa skaidrojusi. "Vispār Baikāla ledus glabā daudz mīklu, kas rosinājušas daudzu zinātnieku interesi."

Fotogrāfijās redzamie burbulīši ledū radušies no izplūstošās metāna gāzes, ko ražo ezera dibenā esošās aļģes, raksta "Daily Mail".

Foto: Vida Press

Tilpuma ziņā, šis ir arī lielākais saldūdens ezers pasaulē. Neticami, bet apmēram 20 procenti no visas pasaules šķidrā saldūdens krājumiem atrodas Baikāla ezerā.

Turklāt tā ūdens ir viens no skaidrākajiem pasaules ezeru vidū.

Foto: Vida Press

Baikāls ir arī izcils bioloģiskās daudzveidības paraugs. 80 procenti no tur mītošajiem dzīvniekiem ir endēmiski jeb sastopami tikai pie šī ezera, un tur sastopamas vairāk nekā 1000 augu sugas. Tas 1996. gadā iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā un kopš tā laika tiek aizsargāts.

No saimnieciskā un tūrisma piesaistes viedokļa vērtīga zivs ir omulis, ko kūpinātu pārdod Baikāla apkaimes tirgos. Tā tiek uzskatīta par izcilu delikatesi.

