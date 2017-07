Foto: 2017. gada skaistākie apļveida krustojumi pasaulē

Katrs, kurš kaut reizi dzīvē sastrēgumu laikā braucis pa pilsētu, zina, cik ilga un nogurdinoša var būt stāvēšana pie apļveida krustojumiem. Bet kādam tas paver jaunas iespējas izpausties radoši un radīt īstu mākslas darbu. Izrādās, apļveida krustojumu māksla nav nekas neparasts un, piemēram, Lielbritānijā ir izveidota pat īpaša Apļveida krustojumu vērtēšanas biedrība, kas ik gadu vērtē satiksmes apļus visā pasaulē un izdod savu kalendāru. Kā vēsta "Vida Press", nule noslēdzies 2017. gada vērtējums un noskaidrots, ka skaistākais apļveida krustojums atrodas Jaunzēlandē.

Par visskaistāko un visinteresantāko 2017. gada apļveida krustojumu ir atzīts neparasts veidojums Oklendā – krustojums, kura vidusdaļā atrodas trīs skulptūras. Tas simbolizē nemitīgu organismu atjaunošanos un atdzimšanu.

Lai varētu saprast, kas krustojuma vidusdaļā attēlots, katrs var ļaut vaļu savai radošajai domāšanai, jo šeit nereti cilvēki saskata, piemēram, gan aļģes, gan sēnes. Sākotnēji šis tika veidots, kā pagaidu variants, taču, kā zināms, nekas nav pastāvīgāks kā pagaidu. Un labi, ka tā!

Foto: Vida Press

Viens apļveida krustojums savā oriģinalitātē pārspēj nākamo – šis interesantais veidojums ar pulksteni pašā viducī atrodas Samoa galvaspilsētā Apia. Pulkstenis palīdz ne tikai braucējiem un garāmgājējiem orientēties laikā, bet arī simbolizē karā kritušo piemiņas vietu.

Foto: Vida Press

Kanāriju salās atrodams ļoti acīm tīkams aplis. Šajā krustojumā rītos un vakaros gozējas trīs stilizēti vīri, kas sadevušies rokās aicina mesties dejā. Skulptūras apakšējā daļā savdabīgi sastādītas puķītes, kas arī piesista uzmanību.

Foto: Vida Press

Viens no Meksikas pilsētas Guadalajaras ielās esošajiem apļveida krustojumiem attēlo zirgus, kas cenšas viens otram tikt garām. Daudzi vietējie iedzīvotāji tajā saskata arī simbolisku nozīmi – izkļūšanu brīvībā no dažādām dzīves liktām un problēmām.

Foto: Vida Press

Arī skandināvi neatpaliek un skaistāko apļveida krustojumu sarakstā pievieno Norvēģijā esošo veidojumu tunelī.

Foto: Vida Press

Apzeltīti un burvīgi stilizēti koki – arī tā ir ideja, kā šos vienkāršos krustojumus padarīt par īsteniem tūrisma objektiem. Šāds variants ticis realizēts Oregonas štatā, ASV un atzīts par vienu no 12 interesantākajiem apļveida krustojumiem pasaulē.

Foto: Vida Press

Uz zālāja izveidotais apļveida krustojuma objekts Nīderlandē, Roterdamā, ir visai savdabīgs – tā vidū novietots milzu burgers.

Foto: Vida Press

Lielākajā Austrālijas pilsētā Sidnejā atrodams krustojums, kura vidū novietota automašīna, uz kuras virsū uzkritis akmens. Šajā situācijā izvēlēts izmantot tieši akmeni, jo tas spēj skulptūru/veidojumu padarīt daudz dinamiskāku.

Foto: Vida Press

Jumts uz jumta patiesībā nav nemaz tik nestabila konstrukcija. Tā pierāda Francijā atrodamais apļveida krustojums, kura vidus aplī ačgārni viena uz otras uzliktas mājiņas. Interesanti, kas tajās atrodas iekšā?

Foto: Vida Press

Viens no Saūda Arābijā atrodamajiem mākslas darbiem izskatās kā 50 reižu palielināts globuss. Arī tas novietots krustojuma centrā, kādā brīdī aizsedzot saules starus.

Foto: Vida Press

Tagad vari stāstīt paziņām, ka Portugālē ir ne tikai kalni un ielejas, bet arī milzīgi dinozauri. Protams, šie ir tikai stilizēti koka elementi, taču apskates vērti pilnīgi noteikti.

Foto: Vida Press

Arī Lielbritānija nepaliek ārpus šī labāko saraksta. Tur atrodams apļveida krustojums, kas simbolizē 1066. gada Heistingas kauju. Lūk, šāds ir tā vizuālais skats!

Foto: Vida Press

No visiem 12 skaistākajiem apļveida krustojumiem tiks izveidots kalendārs 2018. gadam, katram no tiem atvēlot "slavas saulīte pagozēties" vienu mēnesi. Kas to zina, varbūt Latvijā arī drīz parādīsies kāds stilizēts apļveida krustojums!