Foto: Miljonu vērta atpūta paradīzei līdzīgā salā

Atpūta paradīzei līdzīgā Karību jūras salā kopā ar ģimeni vai draugu pulciņu, nedomājot ne par kādām praktiskām lietām un tikai baudot brīvību, sauli, jūru un gardus ēdienus palmu pavēnī. Izklausās tieši pēc tā, kas vajadzīgs? Kalalas (Calala) salā tiek piedāvāta šāda luksusa klases atpūta. Protams, tam ir arī sava cena. Ja jums ir miljons dolāru jeb 829 113 eiro, varat rezervēt nedēļu ilgu atpūtu 10 cilvēkiem (8 pieaugušie un 2 bērni) uz šīs privātās salas.

Foto: Vida Press

Viesi uz salas tiks nogādāti ar helikopteru vai privātu lidmašīnu, bet pēc viņu ierašanās īpašnieki sola nodrošināt ap salu lidojumu aizlieguma zonu (no-fly), lai viņu atpūtu un privātumu nekas netraucētu.

Foto: Vida Press

Ik dienu tikšot piedāvātas tādas izklaides kā niršana, ūdens sports un pat dārgumu meklēšana, kuras galvenā balva būs bagātību lāde ar īstiem zelta stieņiem un monētām 150 tūkstošu dolāru (126,6 tūkstoši eiro) vērtībā, raksta "Vida Press".

Foto: Vida Press

Gastronomisku baudu cienītājiem tikšot galdā celtas svaigi ķertas zivis, suši un citi gardumi, ko pagatavojis pasaules klases šefpavārs, tāpat viesiem tiks piedāvāta kaviāra degustācija un pagatavošanas meistarklase, kā arī 12 kārtu galā vakariņas pēdējā vakarā. Protams, atpūšoties uz salas, viesi varēšot baudīt neierobežotu daudzumu vīna un šampanieša. Šikajā atvaļinājumā varēšot pasūtīt arī 10 kastes īpaša dizaina cigārus no netālās Nikaragvas, raksta "Luxurytravelmagazine".

Foto: Vida Press

Turklāt atpūtas laikā šeit salas viesus apmeklēs arī salu prezidents, sarīkota uguņošana, kā arī īstenoti vēl citi pārdroši sapņi un luksusa izklaides, sola organizatori "Very First To".

Ja viesi vēlēšoties, viņu krāšņo atpūtu iemūžināšot operators/fotogrāfs no Holivudas.

Šai luksusa atpūtai būšot arī cēls mērķis, jo 100 tūkstoši dolāru jeb 84,41 tūkstotis eiro tiks ziedoti labdarībai, lai Kalalas salas tuvumā uzceltu skolu.

Kalalas sala atrodas vienā no vismazāk izpētītajām Karību jūras salu grupām. Tā ir privāta, aptuveni 44 515 kvadrātmetrus liela saliņa ar baltu smilšu pludmali tai visapkārt.