Foto: Skati kā no citas planētas – Stebnikas pamestās sāls raktuves Ukrainā

Pamesti, kādreiz vareni objekti vienmēr izskatās nedaudz (vai ļoti) biedējoši. Bet vecām raktuvēm piemīt vēl papildu bīstamības aura. Ukrainas rietumos esošās Stebnikas raktuves jau kādu laiku stāv tukšas un, pateicoties savam spocīgumam, jau kļuvušas par adrenalīna mednieku un alternatīvā tūrisma apskates objektu.

Šīs reiz bijušas sālsraktuves, bet tagad drīzāk atgādina zinātniskās fantastikas filmas scenogrāfiju, kur attēlota cita planēta.

Amatierfotogrāfam Jaroslavam Sehedam no Irpenas Ukrainā izdevies iemūžināt fantastiskās fotogrāfijās milzīgo pazemes sālsezeru, kas palicis pēc tam, lai arī raktuves pamestas. "Mēs par šīm pamestajām raktuvēm uzzinājām internetā. Tā bija savāda sajūta – atrasties tur. Nekad iepriekš neko tādu nebiju redzējis," Jaroslavs stāstījis "Vida Press". "Tur bija tikai "pliks tukšums". Bija sajūta, it kā būtu uz citas planētas, jutos kā pionieris, jaunatklājējs. Izspraucāmies cauri ieejai un pa taku bez kāpnēm nokļuvām no raktuvēm līdz ezeram. Bija nedaudz bailīgi, kad no griestiem krita akmeņi, bet domāju, ka mums ļoti veicies, ka esam bijuši šādā vietā."

Foto: Vida Press

Sāls ieguve šeit sākusies, kad tagadējās Ukrainas rietumu teritorijas Galīcijā ietilpa Austroungārijas impērijā.

Raktuvēs pa caurulēm ieplūdis tīrs ūdens, kas izmantots, lai attīrītu sāli, ko tālāk nogādāja rūpnīcās, lai tur taptu tīrs gala produkts. Šai tehnoloģijai izmantoja mākslīgi veidotus pazemes ezerus, un Stenbikas apkaimē tādi ir 12. Ezeri atrodas iespaidīgā dziļumā – aptuveni 140 metrus zem zemes. Lielākais no tiem ir 13200 kvadrātmetrus liels un tajā var būt līdz 30 tūkstoši kubikmetru ūdens.

Sāls raktuves Stebnikas apkaimē darbojušās jau kopš 1521. gada, bet tās pamestas un beigušas eksistēt PSRS laikā.

Ja šīs vietas ieinteresējušas, izlasiet arī par netālu esošo Ļvivu un tās apskates objektiem, kā arī kūrortiem Karpatu pakājē.