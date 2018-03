Galamērķi, kuros tapušas 'Oskaram' nominētas filmas, un idejas kinomīļiem tepat Latvijā

Šogad jau 90. reizi tika pasniegtas Amerikas Kinoakadēmijas jeb "Oskara" balvas – krāšņajā ceremonijā paziņoja pagājušā gada labākās filmas un to veidotājus, kuri savās rokās saņēma vērtīgo statueti.

Izjust filmu sižetu un notikumus var ne tikai skatoties tās kinoteātros, bet arī pašiem doties uz vietām, kur tapuši filmu sižeti vai pašas filmas. "The Telegraph" izveidojis sarakstu ar deviņiem galamērķiem, iespaidojoties no pagājušā gada novērtētākajām filmām.

'Sauc mani savā vārdā', Lombardijas reģions

Filma "Sauc mani savā vārdā" jeb "Call Me by Your Name" ir drāma, kurā iezīmējas arī zināma romantika. Tā stāsta par galvenā varoņa – 17 gadus vecā puiša – romantiskajām attiecībām ar vecāku vīrieti.

Nominācijas: Četras.

Uzņemšanas vieta: Lombardijas reģions, Kremona, 48 kilometru attālumā uz dienvidaustrumiem no Milānas.

Apskates vieta: Romiešu apmetnes drupas "Grotte di Cotullo", kas atrodas pie gleznainā Gardas ezera. Šajā vietā filmas galvenie varoņi devās ceļojumā, kur sākās viņu savstarpējās attiecības. Netālu atrodas arī brīnumskaistā Sirmiones pils un nelielā pilsētiņa ap to, bet tieši drupu pakājē ir lieliska peldvieta olīvkoku pavēnī.

Plašāka informācija par Lombardiju atrodama šeit, bet, ko apskatīt Gardas ezera apkārtnē, meklē te.