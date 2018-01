Gleznainā Kolmāra: viena no krāsainākajām un skaistākajām vietām Francijā

Parīze neapšaubāmi ir Francijas pilsētu karaliene, kuru daudzi izvēlas apskatīt kā pirmo šajā valstī. Ja plāno vienā no romantiskākajām pasaules vietām pavadīt ilgāku laiku, apsver arī mazo Francijas pilsētiņu apskati, kuras apbur ar savdabīgu arhitektūru, senu vēsturi un patīkamu atmosfēru. Ziemeļaustrumu lauku pilsētiņa Kolmāra (Colmar) ir viena no tām!

Kolmāra atrodas aptuveni 70 kilometru attālumā no Strasbūras, un ir vislabāk saglabājusies pilsēta no Elzasas (Alsace) reģionā esošajām. Šarmantā vieta atrodas netālu no valsts robežas ar Vāciju un it nemaz nav pārāk tālu no Šveices. Pilsēta ir viens no populārākajiem galamērķiem Francijā gan izcilās arhitektūras, gan daudzveidīgās vēstures dēļ.

"European best Destinations" raksta, ka pilsētā dzīvo aptuveni 67 tūkstoši iedzīvotāju, un tieši cilvēku atsaucība un laipnība veido pilsētas patīkamo auru. Kolmārā ir vērts izstaigāt gan vecpilsētu, gan doties izbraucienā ar laivu pa upi un kanāliem, kuru dēļ Kolmāru mēdz dēvēt arī par mazo Venēciju. Krāsainās mājiņas izskatās nudien skaistas!

Pasaulē ir vēl citas pilsētas, kurām arī tiek neoficiāli piešķirts nosaukums "mazā Venēcija". Par ziemeļu Venēciju sauc Githornu jeb ciemu Nīderlandē, kurā nav ielu. Plašāk par to lasi šajā rakstā.

Pilsēta dibināta 9. gadsimtā un ir pārpilna pildrežģu namiņiem un romantiskām ieliņām, kā arī jau minētajiem gleznainajiem kanāliem. Pilsētas centrā var apskatīt dažādu gadsimtu arhitektūru, piemēram mākslas muzeju "Unterlinden Musée". Bērni noteikti būs priecīgi apmeklēt rotaļlietu muzeju (Musée du jouet).

"House Beautiful" raksta, ka populārās filmas "Skaistule un briesmonis" galvenās varones dzimtā pilsētiņa izskatās ļoti līdzīgi tieši Kolmārai – ar krāsainām mājām, bruģētām ielām un neparastiem veikaliņiem. Oficiāls apstiprinājums tam, ka tā ir tieši šī Francijas pilsēta, nav, taču bildes liek saskatīt līdzību.

Apbrīnas vērts ir arī 1609. gadā celtais savrupnams Maison des Tetes, ko rotā tēlnieku veidotas simts galvas. Novada muzejā ir elzasiešu tautas mākslas pastāvīgā izstāde, senas vācu gleznas.

Kolmāru par savu dzimto pilsētu sauc dažādi pasaulslaveni cilvēki, un viens no tiem ir Frederiks Bartiholdi – cilvēks, kurš nāca klajā ar ideju par Brīvības statujas dizainu. Viņa bērnības mājā izveidots muzejs (Musee Bartholdi), tāpēc tas nav ārkārtīgi liels, taču dod ieskatu, ka šis skulptors dzīves laikā izveidojis vēl daudzus citus šedevrus.

Foto: Shutterstock

Uz šo Francijas pilsētiņu iesaka doties pa ceļam uz citām – pilnībā pietiks, ja tajā pavadīsi pusi vai veselu dienu. "Vistit City" min, ka apskates objektu sarakstā iekļaujama galvenā baznīca (Église Saint-Martin), kas ir īstens arhitektūras brīnums. Tās apskatei tūristi parasti atvēl no 30 minūtēm līdz stundai, un, kā ierasts, vislielākais tūristu pieplūdums ir tieši vasaras mēnešos.

Vēl šajā reģionā aug brīnišķīgas vīnogas, un vērts izbaudīt 170 kilometrus garo vīna ceļu, kas ved cauri arī Kolmārai. Šis ir arī ievērojams vīna reģions jau kopš viduslaikiem, kad no šejienes vīni sūtīti uz dažādām Eiropas vietām.

Foto: Shutterstock

Runājot par ēdieniem, Elzasas reģionā ir ierasts nobaudīt picai līdzīgu ēdienu, kas meklējams zem nosaukuma tarte flambée. Vairākas kafejnīcas pilsētā atrodas uz ūdens, tāpēc maltītes kļūst vēl interesantākas.