Idejas brīvdienām: ko šovasar apskatīt un izmēģināt Pērnavā

Igaunijas kūrortpilsēta Pērnava ir piemērots ceļojuma galamērķis, lai baudītu gan brīnišķīgo pludmali un skaisto vecpilsētu, gan arī apmeklētu dažādos festivālus, kas norisinās šajā pilsētā. Pērnavā, kas atrodas aptuveni 160 kilometru attālumā no Rīgas, ar autobusu var nokļūt 2,5 stundu laikā, bet ar auto aptuveni divu stundu laikā.



Starptautiskais pasažieru pārvadātājs "Lux Express" ir apkopojis idejas par to, ko šovasar redzēt un darīt Pērnavā – Igaunijas vasaras galvaspilsētā.

Pērnavas pludmale

Foto: Shutterstock



Apmeklējot Pērnavu, noteikti vērts aiziet līdz pludmalei, kas jau sen izslavēta kā viena no Baltijas skaistākajām un zināmākajām. Tur gandrīz kilometra garumā jūrā iestiepjas mols, no kura paveras brīnišķīgs skats gan uz pludmali, gan tālumā uz jūru. Leģenda vēsta, ka pāris, kurš roku rokā aiziet līdz pašām mola beigām un tur saules norietēšanas brīdī noskūpsta viens otru, kopā paliks mūžīgi.

Ūdenssporta iespējas

Aktīvākas atpūtas cienītājiem Pērnavas pludmalē iesakām izmēģināt sērfošanas nodarbības "Aloha Surf". Pašā pludmales sākumā ir iespēja nomāt vindsērfinga un kaitsērfinga inventāru, kajaku un supus, kā arī trenēties dažādos ūdenssporta veidos instruktoru uzraudzībā. Mierīgākas atpūtas baudītāji var piedalīties jogas nodarbībās turpat pludmalē vai doties ekskursijās ar gidu.

Labākais golfa laukums Igaunijā

Vien divu kilometru attālumā no Pērnavas atrodas par Igaunijā labāko atzītais golfa laukums "Pärnu Bay Golf Links". Šī laukuma piekrastes augsne un reljefs ir pārbaudījums ikviena spēlētāja spējām. Turpat arī ir restorāns, kas piedāvā ekskluzīvus skotu un igauņu ēdienus, savukārt no 360 grādu terases iespējams baudīt skatu, kas paveras uz Baltijas jūru un mežu.

Bēgšanas istaba

Asu izjūtu cienītājiem patiks bēgšanas istabu komplekss "Bēgšana no Pērnavas cietuma". Izklaide ierīkota senā ēkā, kur reiz tiešām bijis cietums. Šis ir Ziemeļvalstu un Austrumeiropas valstu lielākais bēgšanas istabu (escape room) komplekss, un tā apmeklētājiem ir dotas trīs stundas, kuru laikā ir jāatmin noziedznieku noslēpumi, senas mīklas, tādējādi mēģinot atrast izeju no cietuma. Atduroties pret kādu šķietami neatrisināmu mīklu, var lūgt palīdzību cietuma sargiem, taču par to pretī jādod "kukulis'". Vienlaikus izejas meklēšanā var piedalīties 24 cilvēki. Varat iegādāties biļetes uzreiz 24 dalībniekiem vai arī pirkt mazāku biļešu skaitu un pievienoties citai "cietumnieku" grupai.

Lotes zemes tematiskais parks

Foto: Delfi foto lietotājs "pblues"



Tikai 10 minūšu brauciena attālumā no Pērnavas atrodas Lotes zemes tematiskais parks, kas veidots, iedvesmojoties no animācijas filmām, mūzikliem un grāmatām par Loti, Albertu, Bruno un citiem Izgudrotāju ciema iemītniekiem. Lotes zemē izgudrošanas piedzīvojumi, spēles, gardumi un tematiskās mājiņas iepriecinās gan bērnus, gan pieaugušos.

Restorāni dažādām gaumēm

Esot Pērnavā, noteikti jāiegriežas "Steffani" picērijā, kas labi zināma visā Igaunijā un arī Skandināvijā. Šī picērija izslavēta ar viesmīlīgo uzņemšanu un laipnu apkalpojošo personālu (šajā kategorijā iekļūstot trīs labāko Igaunijas kafejnīcu un restorānu sarakstā pērn). "Steffani Pizza Restaurant" piedāvājumā ir ne tikai picas, bet arī citi garšīgi pagatavoti ēdieni. To visu iespējams nobaudīt mājīgās restorāna telpās, kas iekārtotas īstenā itāļu noskaņā. Tāpat gardu ēdienu var baudīt restorānā "Edelweiss", kas ierīkots, radot omulīgas asociācijas ar aizgājušo laiku interjeru.

Ja vēlaties nevis ieturēt kārtīgu maltīti, bet vienkārši iemalkot gardu kafiju un nobaudīt kādu konditorejas izstrādājumu, īstā izvēle būs kafejnīca "Mahedik" – visi šeit pieejamie kafijas dzērieni gatavoti tikai no organiskās kafijas. Savukārt kafejnīca "Supelsaksad" baudījumu sniegs ne tikai garšas kārpiņām, bet arī acīm. Kafejnīcas interjers – sākot no tapetēm un lampu abažūriem līdz pat ēdienu noformējumam un apakštasītēm – uzburs sajūtu par aizgājušā gadsimta 30. gadiem to skaistākajā izpildījumā. "Supelsaksad" skaisti garnētās tortes un kūkas ir populāras ne tikai vietējo iedzīvotāju vidū, bet arī tūristu rindās.

Savukārt, ja ir vēlme pēc kā ekskluzīvāka, jādodas uz "Villa Wesset", kur darbojas gan viesnīca, gan restorāns. 2016. gadā restorāns "Villa Wesset" guva visaugstāko novērtējumu viesu apkalpošanas kvalitātē. Bet ja vēlaties doties uz īpaši izsmalcinātu restorānu, iesakām apmeklēt "Ammende". Šī restorāna ēdienkarte veidota sadarbībā ar vienu no franču "Michelin" šefpavāriem. Papildinot ēdienu klāstu, restorāna viesiem tiek pasniegta arī maize, kas gatavota pēc slepenas 100 gadu senas receptes.