Iepazīsti Igaunijas vasaras galvaspilsētu ar bērniem jeb Pērnava ne tikai siltajā sezonā

Lai gan mums Pērnava vairāk asociējas ar jūru, vasaru, pludmales festivālu, ūdenspriekiem, veselības uzlabošanu un nu jau vairākus gadus arī ar dzīvespriecīgo Izgudrotāju ciemu jeb Lotes zemi, šai nelielajai un ārkārtīgi mierpilnajai pilsētiņai ir ko piedāvāt arī citos gadalaikos – sev piemērotas izklaides atradīs ikviens.

Rīgu no Pērnavas šķir vien nieka 182 kilometru jeb divarpus stundu ilgs, rāms brauciens ar auto vai autobusu, un ir vērts turp aizbraukt, jo brīvdienu baudīšana Pērnavā dara priecīgākus gan tētus, gan mammas, gan bērnus, gan vecvecākus, sola Pērnavas apmeklētāju centra "Visit Parnu" speciālisti.

Foto: Elen Juurma, visitestonia.ee

Ja vasarā ikviens var plunčāties ziemeļnieciski siltajā Baltijas jūrā, rotaļāties bērnu laukumos un pludmales smiltīs, tad vēsākā laikā ūdens priekus var baudīt kādā no akvaparkiem vai spa centriem, savukārt dabu iepazīt Pernova dabas mājā, Igaunijas lielākajā alpaku fermā "Are", dzīvnieku parkā "Minizoo", kur mīt čūskas un ķirzakas (drosmīgākie apmeklētāji varot rāpuli pat paņemt rokās!), kā arī iepazīt slaveno piekto Igaunijas gadalaiku Somā nacionālajā parkā, kuru vislabāk apmeklēt pavasarī pēc ledus iešanas, jo tur esošās upes izkāpj no krastiem un laivot var visur – arī pa applūdušajām takām un pagalmiem. Vairāk par Somā parku un piekto gadalaiku lasi šajā rakstā.

Foto: Erakogu, visitestonia.ee

Braucot no Rīgas, pirms Pērnavas ceļa kreisajā pusē jau iztālēm redzamas norādes uz Izgudrotāju ciemu, kur ciemiņus gaida draudzīgā sunīte Lote un viņas draugi.

Praktiskāk orientētie var doties uz Marijas Magdalēnas ģildi pilsētas centrā, lai meistarklasē izgatavotu nelielu suvenīru, kas vēlāk atgādinās par Pērnavā pavadīto laiku.

Plānojot atpūtu, svarīgi nepārsātināt dienas programmu, bet izvēlēties vien dažus pieturpunktus, kurus tad nu izpētīt un izbaudīt pēc pilnas programmas.

Protams, viss atkarīgs no pašu izturības un spējas noturēt interesi un uzmanību. Un tad būs gandarījums par labu atpūtu un vērtīgi pavadītām brīvdienām.