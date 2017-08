Iespaidīgā Kristāla pasaule Austrijā

Vaterna ir tirdzniecības pilsēta netālu no Insbrukas Austrijā. Tajā atrodas kāds grandiozs apskates objekts – kristālu ražotāja "Swarovski" muzejs Kristāla pasaule (Swarovski Kristallwelten).

Tā atpazīstamākais objekts ir strūklaka, kas paliks atmiņā ikvienam, kas to reiz redzējuši. Ar zāli noklāta milža galvas skulptūra, kas aprīkota ar sprauslu un divām lielām kristāla acīm, no milža mutes plūst ūdens. Šajā vietā atrodas ieeja muzejā. Naktī to izgaismo dažādās krāsās.

Strūklaku projektējis austriešu mākslinieks Andrē Hellers. Skulptūras iekšpuse rotāta ar "Swarovski" stikla gabaliņiem – muzeja dibinātāji to dēvē par pasaulē lielāko kaleidoskopu.

Muzejā apskatāmas dažādas skulptūras un objekti no kristāla, ko ražo "Swarovski". Šo vietu radījis jau minētais multimākslinieks Hellers par godu uzņēmuma 100 gadu jubilejai 1995. gadā. Mākslinieks to iecerējis kā milzi, kas iznāk no pazemes, lai iepazītu pasauli, tās dārgumus un brīnumus. Ar šīm zināšanām viņš apmeties Tiroles kalnos, lai pieskatītu savus dārgumu kambarus, vēsta leģenda, kas aprakstīta muzeja mājaslapā.

Jāpiebilst, ka oriģinālā ideja par dārgumu kambariem meklējama netālu esošajā Ambras pilī, kur jau 16. gadsimtā mēģināts izveidot visaptverošu tā laika zināšanu un brīnumu kolekciju. Savukārt "Swarovski" Kristāla pasaulē visdažādākie mākslinieki, dizaineri un arhitekti interpretējuši un radījuši savu skatījumu uz kristālu. Viņi radījuši gan kosmosa modeļus, gan miniatūrus ēku atveidojumus, gan unikālus mākslas darbus no mirdzošā materiāla.

Iespaidīgs ir Milža dārzs, kas veidots kā atsauce uz Olimpa kalna dārzu grieķu mitoloģijā un kur var atrast gan kristāla mākoņus, gan spoguļu ezerus un citas ļoti neparastas ainavas modernā izpildījumā.

Vasarā Milža dārzs pārtop par brīvdabas kino, kur pulksten 15 bērniem tiek rādītas multfilmas, bet pulksten 20.15 pieaugušie var skatīties zinātniskās fantastikas, fantāzijas un pat Bolivudas filmas, jo pašlaik milzīgajā Kristāla pasaulē tiek aizvadīts arī Indijas festivāls ar jogas nodarbībām un indiešu dzērieniem bērniem.

Muzejā ir arī neliela koncertzāle, kurā notiek augstas klases kamerkoncerti. Maija vidū šeit jau 14 gadus notiek arī populārs klasiskās mūzikas festivāls "Mūzika milzī".

Šovasar Kristāla pasaulē notiek arī Vasaras festivāls, kas piedāvā dažādas nodarbības, brīvdabas kino, kā arī izklaides bērniem. Paredzēti arī dažādi kultūras un mākslas pasākumi. Turklāt vasarā muzejs strādā ilgāk – ik dienu no pulksten 8.30 līdz 22.00 (jūlijā un augustā).

Dienas biļete pieaugušajiem izmaksās 19 eiro, bet vasarā dažādiem pasākumiem tiek piedāvātas atlaides biļetēm bērniem un jauniešiem.

