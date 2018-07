Iespaidīgākie ūdenskritumi vai lielākās alas: astoņi tūrisma objekti – rekordisti

Senākais, augstākais, lielākais – ikviens no šiem tūrisma objektiem izpelnījies īpašu vietu pasaulē. Šoreiz piedāvājam iepazīties ar dažiem apskates objektiem, kas pārspējuši sev līdzīgos un izcēlušies uz pārējo fona ar iespaidīgiem skaitļiem.

Garākā pludmale

Foto: Shutterstock



Saule, ūdens un pilnīgs miers – to pavisam noteikti var sagaidīt, ja ir vēlēšanās apciemot pasaulē garāko pludmali, jo rūme tajā atradīsies ikvienam.



Lūk, "Praia do Cassino" jeb tiešā tulkojumā no portugāļu valodas – Kazino pludmale. Šī gaišām smiltīm klātā, atpūtnieku iecienītā vieta, kas atrodas Brazīlijā, stiepjas teju 250 kilometru garumā, tāpēc cīņa par sava deķīša izklāšanu ar pārējiem atpūtniekiem pavisam noteikti izpaliks, jo atrast vietu spēs ikviens interesents.

Kā minēts "Worldatlas", pludmali gada laikā apmeklē aptuveni 150 tūkstoši atpūtnieku, kas laiski sauļojas vai iecienījuši aktīvu laika pavadīšanu – sērfošanu, niršanu vai burāšanu.