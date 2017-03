Igaunijas plūdu valstība Somā – tagad tur slido, bet jau drīz gaida laivotājus

Somā (Soomaa) dabas parks Igaunijas dienvidos ir vieta kā no citas pasaules – pat gadalaiki tur ir nevis četri kā citur Igaunijā, bet pieci. Un tieši šis viens papildu gadalaiks ir iemesls, kāpēc ļaudis uz parku steidz gan ziemā, gan pavasarī. Tas ir plūdu laiks, kad visa apkārtne pārvēršas par laivojamu vai slidojamu maršrutu.

Foto: Soomaa.com

Šogad laika apstākļi bijuši labvēlīgi un vieni plūdi ziemā jau šogad piedzīvoti, pastāstīja parka gids un universitātes lektors Aivars Rūkels (Aivar Ruukel). Vēlāk ūdens sasalis, pārvēršot parku par ideālu slidotavu, kur tagad ļaudis braukājas, izmantojot īpašu "skrejslidas" – "kickspark". Šis braucamais izveidots speciāli parka viesiem, lai ātrāk un ērtāk varētu pārvietoties pa purvaino apkārtni un apskatīt dabu ziemā.

Braucamais atgādina arī Rīgas ielās bieži redzēto skrejriteni, tikai tā rāmis ar stūre uzlikta uz divām slidām. Līdzīgu braucamo šeit izmanto arī sniega laikā – tad slidu vietā ir slēpes.



Ziema arī pie mūsu ziemeļu kaimiņiem iet uz galu,un slidošanai piemērota būšot vēl nākamā un, iespējams, arī aiznākamā nedēļa, prognozē Rūkels, bet ap 15. martu varot domāt par laivošanas sezonas sākumu. Ūdens līmenis, sniegiem kūstot, Rīsas (Riisa) upē jau pakāpeniski ceļoties, un esot pamats domāt, ka piektais gadalaiks iestāsies marta 3. un 4. nedēļā. Arī laika prognozes pašlaik ir cerīgas, jo marta beigās Igaunijas dienvidos sola pat +15 grādu siltumu, kas nāks ar strauju sniega kušanu (ja vien tāds vēl būs saglabājies) un arī plūdiem. Pēdējos gados Somā plūdi bijuši katru gadu un arī šogad tos solot, saka Aivars.

Viņš un viņa kolēģis Aļģis Martsū (Algis Martsoo) ir gidi, kas tūristu grupām stāsta par Somā dabas parku, ved ekskursijās gan ar laivām, gan "kickspark" un citiem braucamajiem. Pirms tam esot jāpiesakās, bet pietiekot, ja to izdara kaut vai tikai dienu iepriekš – ja būšot brīvs laiks Aivars sola izvadāt pa parku kaimiņus no Latvijas. Viņiem ir 20 skrejslidas un arī visai liels skaits kanoe laivu, ko izīrēt interesentiem.

Foto: Mārtiņš Plūme, pluume.lv

Vairāk informācijas: www.soomaa.com

Somā nacionālais parks Igaunijā atrodas starp Pērnavu un Vīlandi, apmēram pusotras stundas brauciena attālumā no Igaunijas galvaspilsētas un 2,5 stundu brauciena attālumā no Rīgas. Tas 1993. gadā tika izveidots ar mērķi aizsargāt lielas mežu un purvu platības, kā arī saglabāt mežu kultūru šajā reģionā. Pašlaik Baltijā tā ir viena no maģiskākajām un interesantākajām vietām laivošanai pavasarī.

Foto: Mārtiņš Plūme, pluume.lv

Visa gada garumā tūristi šeit var izmantot pastaigu takas, kas ir izveidotas gan purvos, gan arī mežā. Bez savvaļas dzīvnieku vērošanas dabas parks piedāvā arī izjādes ar zirgiem, dažādas aromātiskās un eksotiskās pirtis, kā arī interesantas fototūres, laivu būvēšanas meistarklases, putnu vērošanu un citas aktivitātes.

Ieskatam – raksts par latviešu aizraujošajiem piedzīvojumiem Somā pērngad atrodams šeit.