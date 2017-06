Interesanti tematiskie parki Eiropā, kurus apmeklēt šovasar

Eiropā ir daudz un dažādi atrakciju un tematiskie parki, kas piedāvā gan trakulīgus braucienus ar vagoniņiem, gan ūdens atrakcijas, gan jautru un interesantu zināšanu ieguvi, gan dažādu šovu un priekšnesumu apskati, gan daudz ko citu. Tomēr daži no tiem ir visai specifiski un bieži pat visai drūmi.

Portālā www.theguardian.com apkopoti vieni no labākajiem atrakciju parkiem Eiropā, par kuriem iespējams tu nemaz neesi vēl dzirdējis.



1980. gadā uzņemtā filma "Popeye" ir bēdīgi slavena, taču tās mantojums – "Popeye Village" pilsēta ar šķībām koka mājiņām skaistā līča krastā, ir ļoti populāra un burvīga vieta, kur doties ģimenēm ar bērniem. Apmeklētāji var doties skaistā pastaigā, vērojot krāsainās koka ēkas, satikt filmas varoņus, kā arī piedalīties dažādās atrakcijās. Šeit ir regulāri laivu braucieni, leļļu izrādes un kino, kur var noskatīties filmu, kuras rezultātā tapa šī brīnišķīgā vieta.

Ieeja ir bez maksas.

Vairāk informācijas mājaslapā popeyemalta.com.



Šis atrakciju parks ir ļoti iecienīts vietējo vidū, jo daudzi ārzemnieki nemaz par to nav dzirdējuši. "Efteling" ir milzīgs fantāziju parks ar daudziem pasaku braucieniem un neparastām atrakcijām. Tas atvērts 1952. gadā un ir viens no vecākajiem atrakciju parkiem pasaulē. Klīst baumas, ka tieši "Efteling" parks iedvesmoja Valtu Disneju uzbūvēt savu Disnejlendu. Tāpat arī Parīzē esošās Disnejlendas būvēšanā esot prasīti padomi "Efteling" atrakciju parka vadītājiem, lai uzzinātu, kā labāk pielāgot šo vietu Eiropas auditorijai.

Apmeklētājiem visvairāk patīkot no koka izveidotais vilcienu ceļš, kā arī dažādas burvestību tēlu skulptūras, kas izvietotas uz katra stūra.

Ieeja parkā no 35 eiro, bērniem līdz 3 gadiem bezmaksas. Parks atvērts no jūlija līdz augustam, no 10.00 līdz 20.00 (piektdienās un sestdienās līdz 23.00), kā arī no septembra līdz jūnijam, no 10.00 līdz 18.00.

Vairāk informācijas mājaslapā efteling.com.



Francijas atrakciju parki ir ļoti veiksmīgi, it īpaši tie, kuri ir veidoti ar izglītības ievirzi. "Vulcania" ir parks par vulkāniem, kas jautrā un interesantā veidā apmeklētājus izglīto par šo tēmu. Šeit ir arī liels un interesants muzejs, kurš patiks pat tiem, kuriem muzeji šķiet garlaicīgi – šis muzejs ir pilns ar vērienīgiem interaktīviem eksponātiem, kas palīdz izskaidrot, kā vulkāni strādā. Tāpat "Vulcania" sajūsmina ikvienu apmeklētāju ar daudzajiem atrakciju kalniņiem, kur jautrība ir garantēta.

Ieeja parkā pieaugušajiem sākot no 24 eiro, bērniem no 6 līdz 16 gadu vecumam sākot no 17 eiro.

Vairāk informācijas mājaslapā vulcania.com.



Šis parks veidots pēc "Jurassic Park" principa, kur pa mežu staigā milzu dinozauru skulptūras, tikai šeit dinozauru vietā ir padomju laiku skulptūras – Ļeņina, Staļina u.c. pieminekļi. Parks tika izveidots, lai saglabātu Lietuvas vēsturi Padomju Sociālistiskās Republikas laikā. Līdztekus skulptūrām parkā atrodas 86 statuju kolekcija, kuras ir tumšākā krāsā, piemēram, sargtorņi, fragmenti no koncentrācijas nometnes u.c. Tāpat "Grūtas Park" ir arī bērnu rotaļu laukums un mazs zooloģiskais dārzs.

Ieejas maksa parkā atkarīga no sezonas pieaugušajiem no 6 līdz 7,50 eiro, bērniem vecumā posmā no 6 līdz 16 - 3 līdz 4 eiro, bērniem līdz sešu gadu vecumam ieeja par brīvu. Parks atvērts ziemas sezonā no 09.00 līdz 17.00 , vasaras sezonā no 09.00 līdz 22.00.

Vairāk informācijas mājaslapā grutoparkas.lt.

"Siam Park" Kanāriju salās



Tenerifē esošajā "Siam Park" var sajust Taizemes burvību. Milzīgais akvaparks piedāvā trakus izbraucienus, kuros var iegūt pamatīgu adrenalīna devu – viens no braucieniem beidzas ar gandrīz vertikālu 28 metru kritienu. Tie, kuri nevēlas pazaudēt savu peldkostīmu, var baudīt mierīgāku atpūtu – pastaigāties gar skaisto Mai Tai upi vai sauļoties pludmalē.

Ieeja parkā pieaugušajiem sākot no 35 eiro, bērniem no 3 līdz 11 gadu vecumam – 23 eiro. Parks atvērts no maija līdz oktobrim, no 10.00 līdz 18.00, kā arī no novembra līdz aprīlim, no 10.00 līdz 17.00.

Vairāk informācijas mājaslapā siampark.net.



Ja dodies ceļojumā ar bērniem uz Itāliju, tad paturi prātā, ka netālu no Milānas atrodas ideāla vieta, kur bērniem atpūsties – "Leolandia". Pēdējo divu gadu laikā šis bērnu atrakciju parks ir ļoti modernizēts. Līdzās dažādiem braucieniem un zoodārzam, parkā norisinās vairāki šovi, attēlojot fejas, pirātus un papagaiļus.

Ieeja parkā atkarīga no dienas, kurā dodies. Parks atvērts katru dienu no 10.00 līdz 18.00.

Vairāk informācijas mājaslapā leolandia.it.



Šis ir pasaulē vecākais atrakciju parks, dibināts 1583. gadā. Atrakciju parks atrodas tikai 10 minūšu attālumā uz ziemeļiem no Kopenhāgenas, tādējādi ir ērti pieejams ikvienam tūristam. Parka galvenais tēls ir klauns Pjerrots un lai gan parks jau ir vecs, tas tāpat spēj konkurēt ar citiem mūsdienu atrakciju parkiem – šeit ir iespaidīgi un trakulīgi braucieni, dažādi kalniņi, kā arī visapkārt ir zaļumi un apstādījumi, kas padara parku par lielisku atpūtas vietu ģimenēm.

Ieeja parkā bezmaksas. Parks atvērts no 30. marta līdz vasaras beigām.

Vairāk informācijas mājaslapā bakken.dk.

Šis ir vecākais atrakciju parks Vācijā, atvērts 1929. gadā. Milzīgajā parkā ir moderni koka karuseļi, 860 metrus garš mamuts, kā arī trakulīgs un līkumains ceļš braucienam ar vagoniņu. Tāpat šim atrakciju parkam blakus atrodas dabas parks – te dzīvo un bieži ir vērojami savvaļas zirgi, Arktikas vilki un lāči, kā arī piekūni.

Ieeja atrakciju parkā pieaugušajiem un bērniem, kas vecāki par 12 gadiem – 31 eiro, bērniem no 4 līdz 11 gadu vecumam un senioriem, kas sasnieguši 60 gadus – 26 eiro un bērniem līdz 4 gadiem – bezmaksas. Atrakciju parks un dabas parks atvērts no 8. aprīļa līdz 5. novembrim, no 09.00 līdz 18.00; savukārt ziemas sezonā dabas parks atvērts no 09.00 līdz 17.00 brīvdienās.

Vairāk informācijas mājaslapā tripsdrill.de.



Milzīgais brīvdabas piedzīvojumu parks atrodas Ötztal ielejā, pie upes, tādēļ tas piedāvā lielu klāstu iespaidīgas atrakcijas, kas saistītas ar ūdeni. Šeit ir 30 metrus augstas šūpoles, virvju ceļš un kāpšanas siena zem tilta, akvaparks un niršanas tornis, ūdensslēpošana ar iespaidīgiem tramplīniem, kanoe braucieni u.c. Parks ir īsta paradīze ūdens baudītājiem un tā apskatei, kā arī visu atrakciju izmēģināšanai būs nepieciešamas vairākas dienas.

Ieeja parkā atkarīga no izvēlētajām atrakcijām un dienu skaita.

Vairāk informācijas mājaslapā area47.at.



Šis ir savvaļas rietumu atrakciju parks pierobežas pilsētā, kuram cauri iet tvaika vilciens. Parks piedāvā dažādus interesantus šovus, piemēram, rietumu filmu tiešraides, kam komplektā nāk apšaudes, sprādzieni un cilvēku mētāšana no viena koka un otru. Viens no iemīļotākajiem šoviem ir par leģendāro paukotāju Zorro.

Dienas biļete vasaras sezonā maksā 240 līdz 320 zviedru kronas, kas ir aptuveni 24-32 eiro. Parks ir atvērts no 10.00 līdz 18.00.

Vairāk informācijas mājaslapā highchaparral.se.