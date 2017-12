Itālijas kulinārijas pilsēta: kāpēc vērts doties uz skaisto Boloņu

Itālija ir viena no valstīm, kurā ir tik daudz skaistu un pārsteidzošu pilsētu, ka grūti izlemt, ar kurām atvaļinājumā vai brīvdienās iepazīties tuvāk. Šodien vēlamies tevi vest ceļojumā uz ziemeļu pilsētu Boloņu (Bologna), kura pārsteidz ar garšīgiem ēdieniem un savdabīgo arhitektūru.

"Vogue" raksta, ka Itālijas burvīgā pilsēta Boloņa tiek saukta par universitāšu pilsētu, jo tajā atrodas vecākā universitāte Eiropā (University of Bologna, 1088. gads). Tajā zinības guvuši un to apbrīnojuši tādi pasaules spīdekļi kā rakstnieki un filozofi Frančesko Petrarka, Dante u.c, taču mūsdienās tā sadalīta 23 atsevišķās universitātēs/iestādēs. Pilsētām ar senu kultūras bagāžu ir grūts uzdevums – ne tikai saglabāt vēsturiskās vērtības, bet arī veidot jaunas, un Boloņai tas izdodas īpaši spilgti.

Boloņā pietiek vietas visiem, un katrs var atrast sev iemīļotu pilsētas kaktiņu, piemēram, Verdi laukumu (Piazza Verdi) iemīļojuši mūziķi un jaunieši, bet Santo Stefano laukums (Piazza Santo Stefano) ir daudzu vietējo novērtēta vieta, kur ļauties laiskai atpūtai pēc darba dienas, ziņo "The Guardian". Tādās ielās kā Ugo Bassi un Rizzoli brīvdienās ir ārkārtīgi daudz cilvēku, no kuriem daļa dodas veikalu tūrē, bet otra puse saucama par ielu māksliniekiem.

Foto: Shutterstock

Pilsētai tiek piedēvēti dažādi nosaukumi, un viens no tiem ir "la grassa", kas tiešā tulkojumā no itāļu uz angļu nozīmē "apaļīgs". Taču šis nosaukums jāuztver vairāk abstrakti, jo tieši no Boloņas nāk dažādi gardi ēdieni un produkti, kuri popularitāti guvuši visā pasaulē.

Boloņa ir Emīlijas-Romanjas reģiona galvaspilsēta, kuras virtuvei raksturīgi sālīti gaļas ēdieni, nogatavināti sieri, medījumi, sviests, trifeles u.c. Tāpat tieši no šī reģiona nāk daudzās salātu receptēs izmantojamais balzāmetiķis jeb balzamiko, kā arī Parmezāna siers.

Un, protams, nevar nepieminēt visā pasaulē izslavēto Boloņas mērci! Nostāsti vēsta, ka pirmās liecības par šīs mērces gatavošanu atrodamas 18. gadsimtā, kad kāds pavārs pagatavoja gaļu tomātu mērcē un pasniedza ar pastu. Pavārs bija no Imolas, vietas, kura atrodas aptuveni 40 kilometru attālumā no Boloņas.

Katru gadu no novembra vidus līdz decembra beigām Boloņā tiek atklāts viens no lielākajiem un grandiozākajiem ēdienu festivāliem – Eately World. Tā mērķis ir stāstīt pasaulei par Itālijas un reģiona kulinārijas brīnumiem, kā arī ar īpašu rūpību gatavotajiem vīniem. Tāpat pasākuma laikā ir iespēja iepazīties ar valsts lauksaimniecības noslēpumiem, kā piedalīties dažādās meistarklasēs un degustācijās.

Ko apskatīt Boloņā?

Par vienu no pilsētas simboliem tiek dēvēta Neptūna strūklaka (Fontain of Neptune), ar kuras centrālo elementu Neptūnu un ierasto trejžuburi rokās tiek vēstīta viņa varenība pār ūdeņiem – no šīs vietas daudzi tūristi izvēlas sākt Boloņas "sirds" apskati.

Foto: Shutterstock

Pa ceļam uz pilsētas centrālo laukumu (Piazza Maggiore) vērts iegriezties vietā ar nosaukumu Salaborsa. 19. gadsimtā šis bija pilsētas ekonomiskais centrs, taču šobrīd šī ir kļuvusi par vienu no iemīļotākajām tikšanās vietām pilsētā, jo tā no vienkāršas bibliotēkas kļuvusi par ļoti mūsdienīgu un funkcionālu telpu, kuru iespējams pielāgot dažādām dzīves situācijām.

Šīs ēkas vidū interesentus gaida ceļojums laikā, jo zem stiklotās grīdas ir iespēja ielūkoties gadsimtu senā pagātnē – tajā, uz kā šobrīd atrodas pilsēta.

Saka, ka jebkurš pilsētas mūris slēpj savu stāstu un vajag tikai būt ļoti vērīgam, lai uzzinātu kaut ko neparastu. Piemēram, iepriekšminētajā galvenajā laukumā atrodas San Petronio bazilika, kurā stalti stāv lielākais saules pulkstenis pasaulē.

Pirms došanās prom no laukuma, cilvēki nereti veic šādu eksperimentu – ja nostājas zem tur esošās arkas starp Re Enzo un Podestà baznīcām, cilvēki nonāk "čukstu galerijā". Ja tiek čukstēts uz vienu no arkas stūriem, ļoti labi to dzirdēs jebkurš, kas atrodas pretējā stūrī.

Starp muzejiem visvairāk tiek izcelts Arheoloģijas muzejs (Museo Civico Archeologico), kurā var tuvāk iepazīties ar etruskiem un Romas impērijas laiku. Muzeju kontekstā pieminama arī Zamboni iela, kur atrodas ne tikai vēl citi muzeji, bet arī Boloņas pilsētas teātris (Teatro Comunale).

Foto: Shutterstock

Protams, ēšana šeit ir lielā godā. Viena no populārākajām un vēsturiskākajām vietām, kurā iegādāties dažādus produktus ārpus veikaliem, ir Kvandrilatero (Quadrilatero). Dienas laikā tur iespējams atrast dažādus labumus, sākot no sulīgiem augļiem un Adrijas jūrā noķertām zivīm un beidzot ar tradicionāliem gardumiem, piemēram, mortadellu (vietējo desu). Vakaros šeit vaļā tiek vērti dažādi bāri un kafejnīcas, kur vietējie iedzīvotāji pēc darba atpūšas un socializējas.

Rakstā izmantota informācija no "Bologna Welcome" un "The Guardian".