Izcils acu apmāns: vieta Riodežaneiro, kurā radīt šķietami bīstamas fotogrāfijas

Ne viss ir tieši tā, kā tas izskatās – šo teicienu var attiecināt uz tūristu atrakcijas vietu Brazīlijā, Riodežaneiro. Cilvēki uz šejieni dodas, lai apskatītu burvīgo dabas ainavu un uzņemtu pārdrošas fotogrāfijas uz akmens veidojuma, piemēram, karājoties pāri malai un "spēlējoties ar dzīvību". Patiesībā svarīgi ir atrast tikai pareizo leņķi, jo radītās bildes ir īstens acu apmāns.

Lai tiktu līdz populārajam akmenim, būs jāmēro ceļš pa dabas taku (Pedra do Telegrafo) – tas atrodas vienā no lielākajiem pilsētvides parkiem pasaulē (Parque Estadual da Pedra Branca). Takas garums ir aptuveni divi ar pusi kilometri.

"Rio Travel" vēsta, ka līdz fotogrāfijām nebūt nevar tik ātri tikt, jo kāpiens līdz augšai aizņem no 30 līdz 45 minūtēm, bet rindā var nākties stāvēt pat vairākas stundas! Taču, kamēr tiek gaidīts, var izbaudīt skaisto ainavu visapkārt, arī pa ceļam tā ir ļoti gleznaina. Ceļošanas portāla "Trip Advisor" atsauksmēs cilvēki min, ka vērts doties agros darba dienu rītos vai arī dienās, kad nav ļoti saulains.

Cilvēki šeit uzņem ļoti dažādas fotogrāfijas – vieni karājas pāri tā malai, citi lec gaisā – citiem vārdiem sakot, izpaužas ļoti radoši. Lai gan, ieraugot šādas bildes, sirds var sākt pukstēt straujāk un likt domāt, kāpēc bilžu dēļ cilvēki sevi pakļauj tik lielam riskam, šajā vietā it nekas nav bīstams. Izrādās, ka akmens atrodas vien gandrīz trīs metrus virs zemes, neapdraudot cilvēka drošību.

Svarīgākais uzdevums šeit ir fotogrāfam, kuram jāatrod pareizais rakurss, lai izveidotu perfektu acu apmānu. Ja tas izdodas, izskatīsies, ka zem kājām ir tikai milzīga aiza, piedēvējot šim cilvēkam trakgalvja statusu.

Parasti uz šejieni iesaka doties grupas ekskursijā, kad tiek noorganizēts transports gan turp, gan atpakaļ (tikšana var būt diez gan sarežģīta). Par latviešu ceļotāja pieredzi Riodežaneiro vari lasīt te.

Brazīlija ir populārs dažādu ekstrēmu izklaižu galamērķis. Daudzus ceļotājus saista šāda veida izklaides un ūdens prieki – kādā vietā netālu no Riodežaneiro šos abus veidus ir iespējams apvienot, taču izklaide patiešām nav domāta cilvēkiem, kurus biedē mazas telpas un šauras vietas. Tā paredz, ka cilvēks ieslīd starp it kā cieši blakus stāvošiem akmeņiem un pazūd to apakšā. Kā tas izskatās dzīvē, lūko šeit.

Līdzīgs veidojums ir arī Norvēģijā – to sauc par vienu no skaistākajām un baisākajām vietām valstī, taču šajā gadījumā akmens patiesi atrodas augstu (1100 metru augstumā virs jūras līmeņa). To mēdz dēvēt par Troļļa mēli, jo veidojuma izskats veido šādu asociāciju. Lai līdz tai nokļūtu, ceļotājiem jāmēro fiziski un emocionāli grūts ceļš, kurš var aizņemt pat 12 stundas, kopējais pārgājiena garums ir aptuveni 28 kilometri. Plašāk lasi šeit.