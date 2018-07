Kā no krāšņas pasakas – Islandes brīnišķīgie ūdenskritumi

Islande ir viena no neparastākajām vietām uz Zemes, kur dabas bagātības koncentrētas tādā daudzumā, ka ir grūti izvairīties no to baudīšanas. Arī ūdenskritumi šajā vietā ir brīnišķīgi – gluži kā no Džona Ronalda Rūela Tolkīna slavenā darba "Gredzenu pavēlnieks". Tomēr tie ir pavisam īsti.