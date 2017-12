Kāpnes uz nekurieni: vieta, no kuras paveras burvīga Austrijas Alpu panorāma

Spert četrpadsmit pakāpienus uz leju un attapties vien kvadrātmetru lielā stiklotā platformā ar pārsteidzošajiem Austrijas Alpiem pie kājām – šādu atmiņā paliekošu pieredzi iespējams gūt, šķērsojot 100 metrus garu iekaramo tiltu, netālu no Šladmingas (Schladming).

Šo katrā ziņā var saukt par vietu, kuru ieteicams apmeklēt tikai tiem, kuriem atrašanās lielā augstumā neliek ļodzīties ceļiem un trīcēt rokām. Skats, kas paveras pāri kāpņu margām, ir iespaidīgs un pārsteidzošs, tāpēc baiļu pārvarēšana var rezultēties neaprakstāmās sajūtās.

Lai nokļūtu līdz platformai, jāšķērso piekaramais tilts, kurš savieno divas kalnu virsotnes – tilts un skatu vieta atrodas aptuveni 400 metru augstumā un būvniecība ilga sešus mēnešus, vēsta "DailyMail". Tas atrodas Dahšteinas (Dachstein) kalnu masīvā, un tam klāt slejas ledājs, taču savu popularitāti šis reģions iemantojis ar pārsteidzošajām kalnu ledus alām.

Šī gada jūlijā Šveicē tika atklāts garākais trošu tilts pasaulē, kurš ir 494 metrus garš. Šķērsojot tiltu, paveras burvīgs skats uz Matehornu un Veishornu, kā arī Bernes Alpiem, un par to plašāk izlasi šajā rakstā. Taču arī Austrijā vēl joprojām atrodas viens no garākajiem šāda veida tiltiem pasaulē, kura nosaukums ir "Highline179". Detalizētu informāciju par to atradīsi te.

Taču par 42 kilometrus garo ledus alu Austrijā, Alpos netālu no Zalcburgas, kas, iespējas, ir pasaules labākā vieta aizraujošiem ziemas pārgājieniem, apskati šeit.

Kā iespējams redzēt publicētajā video no skatu platformas, aktuālās sezonas laikā cilvēku šajā vietā ir visnotaļ daudz, tāpēc gājiens uz galamērķi var nedaudz aizkavēties, jo katrs grib izbaudīt savu prieka minūti šajā vietā. Jāapbruņojas ar pacietību!

Komentāros pie publicētā video ceļotāji, kuri šo vietu jau kādreiz ir apmeklējuši, atzīst, ka skats ir tiešām iespaidīgs – īpaši tas varētu pārsteigt tos, kuri ar ziemas aktīvo atpūtu ir uz "jūs". Tāpat viņi iesaka pirms došanās kārtīgi izpētīt laika prognozi, jo miglas laikā it nemaz skatu nevar novērtēt, tāpēc gājienu šādā laikā nevar nosaukt par veiksmīgu.

Šeit izlasi par pārsteidzošiem gājēju tiltiem un takām, kas domāti tikai skatu baudīšanai.

Ja šis baisais un vienlaicīgi pārsteidzošais skats tevi uzrunājis, un tagad plāns kādu ceļojumu virzīt tieši šajā virzienā, apsver arī Halštates iekļaušanu. Tā tiek dēvēta par sāls un kultūras vietu –gleznainu ciemu, kas atrodas pie ezera ar tādu pašu nosaukumu. Jau 7000 gadus tas ir slavens ar savām sāls raktuvēm, jo jau toreiz senie cilvēki tur no bagātīgajiem sāls krājumiem kalnos ieguvuši vērtīgo garšvielu, raksta "Europeanbestdestinations". Par šo skaisto vietu plašāk meklē šajā materiālā.

Taču, vai zināji, ka Austrijā ir arī populārā kristālu ražotāja "Swarovski" muzejs Kristāla pasaule (Swarovski Kristallwelten)? Muzejā izvietotas dažādas skulptūras un objekti no kristāla, un tie interesentu acīm var paveras Vatensā (Wattens), tirdzniecības pilsētā netālu no Insbrukas.