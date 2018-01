Kustīga skulptūra Gruzijā, kas atveido traģisku mīlas stāstu

Mūsdienās skulptūras vairs nav tikai statiski objekti – ir izveidoti ievērības cienīgi veidojumi, kuri kustīgi vēsta savu stāstu katram interesantam. Viena no šādām skulptūrām atrodas Gruzijā, ostas pilsētā Batumi, un ļauj iepazīties tuvāk ar divu mīlētāju sarežģīto likteni.

Skulptūras sākotnējais nosaukums bija pavisam vienkāršs – "Vīrietis un sieviete", taču pēc uzstādīšanas 2010. gadā to pārsauca par "Ali un Nino". Tā atrodas Batumi, Gruzijā – vietā, kuru mēdz saukt par Melnās jūras dārgumu. Liela daļa tās pašreizējā skaistuma tapusi, pateicoties Eiropas arhitektu veikumam 20. gadsimta sākumā. Tomēr gar jūru tapušas arī daudzas jaunas celtnes.

Mīlētāju skulptūras pamatā ir divas, stilizēti izveidotas figūras, kuras neskaitāmas reizes uz pāris sekundēm saplūst kopā (uzskatāmi to var apskatīt Džeika Tupmana publicētajā video vietnē "Youtube"). Astoņus metrus augstie objekti izveidoti no desmitiem metāla "disku", un to autore ir Tamāra Kvesitadze.

A post shared by Derya Artan (@deryartan) on Sep 28, 2017 at 12:53am PDT

"My Modern Met" raksta, ka tās pamatā ir 1937. gadā sarakstītā novele "Ali un Nino", kas stāsta par diviem mīlētājiem, kuri nespēj rast kopīgu, laimīgu dzīvi reliģisko piederību, dažādo kultūru un kara dēļ. Stilizētā skulptūra, balstoties uz noveles sižetu, parāda kā musulmaņu puisis un kristiešu meitene dienu no dienas virzās viens otram pretī, pietuvojas ļoti tuvu, tūlīt pēc tam "saplūst vienā", bet pēc pāris sekundēm jau atkal šķiras, pagriež viens otram muguru un dodas katrs savā virzienā.

A post shared by Khatuna Beridze (@xako11) on Aug 31, 2017 at 11:45am PDT

Savu kustību abi objekti uzsāk ik vakaru ap pulksten 19, un dienas tumšajā laikā tos rotā dažādu krāsu gaismas. Skulptūra tika uzbūvēta 2007. gadā, taču tikai no 2010. gada tā atklāj katram garāmgājējam traģisko mīlas stāstu.

A post shared by SaqartWelcome (@saqartwelcome) on Nov 4, 2017 at 1:39pm PDT

Latviešu ceļotāja savā brauciena aprakstā uz Gruziju dalījās pieredzē, ka, iebraucot Batumi, īsti neesot skaidrs – pilsēta šobrīd ir savā attīstības stadijā vai tieši otrādi – bankrotējusi, un neviens vairs neko tajā nedara. Ja vienā šķērsielā ir glauns asfalts, tad pāris metrus tālāk – izdangāts zemes ceļš. Plašāk par piedzīvojumiem, kuri katru var pārsteigt Gruzijā, lasi te.

Paturpinot par skulptūrām, interesants objekts kopš pagājuša gadsimta pašām beigām apskatāms Berlīnē, Vācijā. Skulptūras nosaukums ir "Molekulu cilvēks" - šis gan ir statisks objekts, kas sastāv no trim veidojumiem.

Šajā rakstā atradīsi 17 citas iedvesmojošas un mūsdienīgas skulptūras.