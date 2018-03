Laimīgākā pilsēta pasaulē – Melburna. Iemesli, kāpēc tā ir īpaša

Austrālija tiek saukta par daudzu cilvēku sapņu zemi, un to apstiprina arī "Time Out City Life Index" 2018. gada dati - veiktā pētījuma rezultāti liecina, ka vietējo iedzīvotāju skatījumā tieši Melburna saucama par pasaules laimīgāko pilsētu, kurā dzīvot.

Šāda aptauja tiek veikta, lai noskaidrotu, kuras ir pasaules interesantākās lielpilsētas, un sarindotu tās septiņās kategorijās. Kopumā aptaujā piedalījās 15 000 cilvēku no 32 lielākajām un apdzīvotākajām pasaules pilsētām, tostarp Londonas, Barselonas, Parīzes, Stambulas, Berlīnes, Maskavas, Tokijas, Vašingtonas u.c.

Kategorijas, kuru ietvaros aptaujas dalībniekiem vajadzēja izteikt viedokli, bija ļoti dažādas, sākot ar vietām, kurās paēst un malkot dzērienus, beidzot ar apkārtējo attieksmi, iesaistīšanos un draudzīgumu. Vērtējot visas kategorijas kopā, pati interesantākā un labākā pilsēta, kurā dzīvot, ir Čikāga, bet tieši vietējie iedzīvotāji, kuri dzīvo Melburnā, ir pilnībā apmierināti ar dzīves kvalitāti un uzskata to par laimīgāko pilsētu pasaulē (92 procenti no 100).

Te iepazīsties tuvāk ar valstu topu, kurā pēc citādām kategorijām noteiktas laimīgākās un zaļākās valstis pasaulē.

Piemēram, aptauju dati liecina, ka no visām minētajām pilsētām visvieglāk iepazīties ar jauniem cilvēkiem ir Porto Portugālē, bet viena no "skrejošākajām" pilsētām ar labāko naktsdzīvi ir Ņujorka ASV. Vēl tika konstatēts, ka Bangkokā cilvēki salīdzinoši bieži izvēlas maltītēm uz ielas iegādātu ēdienu (un vērtē to ļoti pozitīvi), bet Dubaijā, Apvienotajos Arābu Emirātos ļaudis ikdienā strādā vienas no garākajām darba stundām pasaulē.

Foto: Shutterstock

Bet kas otrajā lielākajā Austrālijas pilsētā Melburnā ir tik īpašs, ka cilvēki to atzīst par laimīgāko vietu pasaulē? Pētījumā izkristalizējas divi galvenie punkti – mūsdienīga mākslas kultūra un daudzveidīga mūzikas pasaule. Cilvēki atzīst, ka pilsētā nekad nav garlaicīgi un kultūras programma, kuru var baudīt gan mākslas galerijās, gan festivālos un pat kafejnīcās, ir iespaidīga.

Par vienu no interesantākajiem piepilsētas rajoniem tiek saukts Fitzroy (dēvē arī par hipsteru paradīzi), kurā mūsdienīga kultūras dzīve ir īpaši attīstīta, vēsta "Culture Trip". Interesanti, ka par Sidnejas bāriem un kafejnīcām tikai 37 procentiem vietējo bija pozitīvas atsauksmes.

Melburnu dēvē arī par ļoti draudzīgu vietu studentiem. Pazīstama kā Austrālijas kultūras galvaspilsēta, Melburna dažādos universitāšu topos augstu novērtēta ne tikai izglītības, bet izcilo pludmaļu, interesantās naktsdzīves un patīkamā klimata dēļ. Plašāk lasi te.

Starp citu, Melburnā atrodas viens no skaistākajiem dārziem pasaulē. Tas ir Karaliskais botāniskais dārzs teju pašā Melburnas centrā, Jaras upes dienvidu krastā, kurā ir pārsteidzoši liela augu daudzveidība. Fotogrāfijas no botāniskā dārza apskati šeit.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Lai gan mūsdienās Austrālija daudziem ir sapņu zeme, kurā gribētos kādreiz nokļūt, kā zināms, eiropiešiem sākotnēji tā kalpoja kā liels cietums un trimdas vieta, tāpēc tur ir dažādas soda izciešanas vietas, kas kļuvušas par tūrisma objektiem. Vecais Melburnas cietums Austrālijā celts 1841. gadā no vietējā apkaimē atrodamajiem zilajiem akmeņiem – tas arī kļuva par turienes slavenākā noziedznieka Neda Kellija pēdējām mājām. Par neparasto vietu vairāk uzzini te.

Pārvākšanās uz dzīvi Austrālijā, kā arī ceļojums uz tās pilsētām, piemēram, arī Melburnu prasa ievērojamus finansiālos līdzekļus. Šajā rakstā izlasi latviešu ceļotājas pieredzes stāstu, kā viņa devās uz otru pasaules malu ar vienvirziena biļeti.