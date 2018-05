Līdz galam neatklātais Eiropas spīdeklis. Ko apskatīt vēsturiski krāšņajā Budapeštā

Ungārijas galvaspilsēta Budapešta, kā stāsta paši tur dzīvojošie, ir vēl līdz galam neatklātā Eiropas pērle. Tomēr pilsētai ir daudz ko piedāvāt tās viesiem! "Tūrisma Gids" kopā ar Budapeštas informācijas un tūrisma centra darbiniekiem izveidoja brīnumainu apskates objektu sarakstu, ko būtu vērts izmantot, ja ceļi ved uz šo zemi.

Budas pils



Foto: Shutterstock

Budas pils, kas celta 13. gadsimtā, ir viena no Ungārijas simboliskākajiem skatiem. Turklāt tā ir arī viena no UNESCO Pasaules arhitektūras mantojuma objektiem. Iespaidīgā pils, kas saukta arī par karaļnamu, atrodas pilsētas Budas daļā, pilskalna pašā galā. Laika un dažādu apstākļu dēļ tā ir trīs reizes smagi cietusi, brukusi un jukusi, bet tikpat reizes atdzimusi kā fēnikss no pelniem un atjaunota tās pirmatnējajā stilā.



Foto: Shutterstock



Uz pili ved ķēžu tilts un arī īpašs funikulieris, kas jau vien ir piedzīvoja vērts. Šobrīd, nonākot šajā vietā, iespējams aplūkot ne tikai vēsturisko mantojumu ēkas veidolā, bet doties pils iekšienē, kur iekārtots vēstures muzejs un iespējams aplūkot galeriju par godu Ungārijai.