Lieldienu tirdziņi un svinības Čehijā

Pavasaris ir ideāls laiks ekskursijai uz Čehiju. Tad visās pilsētās, pilīs un brīvdabas muzejos notiek tradicionālie Lieldienu tirdziņi, bet parkos un dārzos sāk plaukt krāšņas puķes.

Kā informē Čehijas valsts tūrisma aģentūra "CzechTourism", no 1. līdz 17. aprīlim Prāga aicina uz krāsainu Lieldienu programmu. Vispopulārākā atrakcija esot ikgadējais Lieldienu tirdziņš vecpilsētas laukumā. Viesus gaida stendi ar tradicionālajiem Lieldienu rotājumiem un mūzikas un deju izrādes, seno amatnieku prasmju demonstrējumi, Lieldienu olu krāsošana, sveču ražošana un daudz citu atrakciju.

Foto: CzechTourism arhīvs

Lieldienu tirdziņi notiek arī daudzajās Čehijas pilīs. Piemēram, Žlebī (Žleby) pils (ap 100 km uz austrumiem no Prāgas) 14.-17. aprīlī aicina uz tirdziņu un speciālu ekskursiju, kuras laikā būs iespēja pagaršot Lieldienu gardumus, kas ražoti saskaņā ar tradicionālajām receptēm. Savukārt "Hrádek u Nechanic" pils no 8. līdz 17. aprīlim prezentēs interesantus faktus, saistītus ar Lieldienu vēsturi un Čehijas un ārzemju paražām.

Interesantu programmu arī gatavo pilīs: Křivoklátas, Veltrusy, Loučeň, Sovinec, Sychrova pils un citi.

Čehijai ir ļoti daudz Lieldienu paražu un tradīciju. Viena no vispopulārākajām ir "pomlázka" Otrajās Lieldienās – simboliska meiteņu un sieviešu pēršana ar vītolu zaru rīkstēm. Tā varot saglabāt jaunību un veselību visu gadu. Dažos reģionos ir tradīcija laistīties ar ūdeni. Daudzos ciemos Čehijā Lieldienās tradicionāli dodas no mājas uz māju un klaudzina ar koka āmuriņiem. To skaņai zvanu vietā ir jāaicina ticīgie uz baznīcu. Savukārt zvani ir klusi (kā sēru zīme) no Zaļās ceturtdienas līdz Lielajai sestdienai, kas Čehijā tiek saukta par Balto sestdienu.

Katra īsta mājsaimniece sagatavo gardus Lieldienu saldumus, piemēram, populāri ir biskvīta cepumi, kas pārklāti ar šokolādi vai cukuru, jēra formā, tāpat arī piparkūkas, "mazance" – formas klaips no rauga mīklas ar rozīnēm, "jidáše" – rauga maizītes ar medu un "boží milosti" – cepumi ar pūdercukuru.

Foto: Jan Kolar

Ar senajām Lieldienu paražām var iepazīties arī mūsdienās, apmeklējot brīvdabas muzejus, piemēram, Rožnovā pie Radhoštja Morāvijā, kas arī šogad Lieldienās aicina ciemos no 15. līdz 17. aprīlim. Tur notiks Lieldienu olu krāsošana, piparkūku dekorēšana un citas izklaides, pastāstīja "CzechTourism".