Maciņam draudzīga ceļošana: sešas gleznainas Eiropas pilsētas

Vasaras atvaļinājumu laiks noteikti ir mirklis, lai nedaudz izkustētos no ierastā dzīves ritējuma un apskatītu tuvākas vai tālākas vietas. Lai arī "maciņam draudzīga atpūta" ir stiepjams jēdziens un katrs to izprot citādi, iedvesmojoties no "Trips To Discover" izdevīgu ceļojumu galamērķu vietām, izvirzījām sešas skaistas pilsētas, kur varētu doties kādā braucienā tepat, Eiropā.

Portu, Portugāle

Foto: Shutterstock Dodoties uz Portugāles pilsētu Portu noteikti nenāksies noplēst deviņas ādas. Pilsēta pārsteidz ne tikai ar salīdzinoši iecienītam tūrisma galamērķim draudzīgām cenām, bet arī ar pasakainām izklaides iespējām. Šajā Rietumeiropas pērlē, kuras vecpilsēta ir iekļauta UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā, iespējams atpūsties pilnvērtīgi – doties aplūkot greznās katedrāles, klusos parkus, pabūt kādā no mākslas muzejiem, kā arī upes malās satupušajos restorānos baudīt gardu vīnu. Portu celta kalnainā apvidū, ko uz pusēm sadala Douro upe. Tās kreisajā krastā esošo pilsētas daļu sauc par "Villu Novu de Gaiju". Upei pāri ved daudzi tilti, taču ievērojamākais (karaļa Luija I), ko projektējis Gustavs Eifelis, sākas tieši no centra, un pa tā augšējiem metāla arku laidumiem kursē tikai vilcieni. Gājējiem no vairāku desmitu metru augstuma paveras brīnišķīga pilsētas panorāma, bet autobraucējiem jāsamierinās ar ne tik iespaidīgu skatu, šķērsojot upi pa leju, taču tā var labāk apskatīt senās koka laivas, kas kādreiz pārvadāja vīna mucas, bet nu noenkurotas upē. Turpat krastmalā meklējama viena no senākajām portvīna darītavām Portu "Sandeman" (1790), kas piedāvā gan degustēt portvīnus, gan apskatīt muzeju. Ceļojums sajūtām, nevis prātam – astoņas ievērības cienīgas vietas saulainajā Portu 1. Prāga, Čehija

Prāga, Čehija 2. Budapešta, Ungārija

Budapešta, Ungārija 3. Tallina, Igaunija

Tallina, Igaunija 4. Kotora, Melnkalne

Kotora, Melnkalne 5. Zagreba, Horvātija