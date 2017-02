Funšala: 13° C

Pateicoties maigajam subtropu klimatam visu gadu, daba šajā pasaules malā ir ļoti daudzveidīga, padarot Madeiru par vienu no izcilākajiem ceļojumu galamērķiem Eiropā, raksta "Europeanbestdestinations".

Madeiras vasaras ir siltas, bet ne karstas, savukārt ziemas – maigas, tādēļ šeit ir vieni no skaistākajiem dārziem, kā arī senas civilizācijas un vēstures pēdas. Salas atrodas aptuveni 1000 kilometru attālumā uz dienvidrietumiem no Lisabonas. Tās radušās pēc vulkāna izvirduma pirms vairākiem miljoniem gadu. Portugāļu augstmanis dons Enrike, Vizeu hercogs, plašāk pazīstams kā Enrike Jūrasbraucējs, bija pirmais, kas atklāja salu un nosauca to par "Madeiru" jeb Mežu.

Lielākā daļa madeiriešu pašlaik dzīvo lielās salas dienvidos. Kalni tos aizsargā no mākoņiem un vējiem, tādēļ šī jau vēsturiski bijusi lieliska kūrortzona un gar piekrasti slejas gan viesnīcas, gan atpūtas mājas un vasarnīcas.