Mazas, bet īpašas: 10 pārsteidzošas Eiropas pilsētiņas

Vadība aizvien uzstājīgāk jau sāk jautāt, kad beidzot izmantosi šī gada atvaļinājumu? Tad ar steigu jāsāk plānot ceļojumi, un iespēju ir bezgala daudz un krāšņas. Turklāt šoreiz, iespējams, vērts braukt nevis uz lielajiem un tūristu iecienītajiem objektiem vai kūrortiem, bet izvēlēties ko mazāku un atmosfēriskāku. Lūk, "Tūrisma Gids" iesaka 10 brīnišķīgas mazpilsētas un ciemus tepat Eiropā un Baltijā.

Sintra - Portugāle

Aristokrātiskā kalnu pilsēta uz rietumiem no Lisabonas ir īsta pasaku piļu mājvieta. To ieskauj ziedu dārzi un savvaļas meži. Pilsētā, kas atrodas tikai 18 kilometru attālumā no Rokas raga (Cabo da Roca, cape Roca) – vistālākā Eirāzijas kontinenta rietumu punkta – atrodams pārsteidzoši liels skaits ievērības cienīgu apskates objektu.

Slavenā Sintras Nacionālā pils, Penas pils un Mauru pils – tikai ar šo trio vien būtu pietiekami, lai plānotu ceļojumu tieši uz šo vietu. Taču te vēl var skatīt seno mauru pilsētu ar tās cietoksni un izvizināties ar vēsturisko tramvaju, kas kursē līdz okeāna krastam.

Foto: Shutterstock

Slaveno Pena pili 1838. gadā karalis Ferdinands II nolēma būvēt kā vasaras rezidenci karaliskajai ģimenei. Tolaik lielākā daļa reliģisko ordeņu īpašumu bija konfiscēti, tāpēc Pena pils tika uzcelta vietā, kur atradās zemestrīces iznīcināta klostera drupas. Pils stāv klinšainā kalna virsotnē, no kurienes paveras panorāmas skats uz apkārtējām ielejām un dārziem.

Pils ir īsts arhitektūras stilu sajaukums. Pasūtītājs esot stingri uzstājis, lai ēkā tiktu iebūvēti arī viduslaiku klostera elementi, kas vēl bija saglabājušies. Tomēr šeit var atrast arī arābu arhitektūras elementus, kas it kā pārvērš pili austrumu pasaku dekorācijā. 1889. gadā pili izpirka valsts. 1910. gadā to klasificēja kā valsts nozīmes pieminekli un ierīkoja šeit muzeju.

Istabas šeit izskatās tieši tāpat kā brīdī, kad aiz pēdējā karaļa aizvērās ieejas durvis, raksta "Novate.ru".