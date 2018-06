Medusmēneša ceļojumu galamērķi, kur baudīt romantisku divvientulību

Gredzenu mīšana ar savu otro pusīti ir viens no skaistākajiem un neaizmirstamākajiem dzīves mirkļiem. Kad mīlestības svētki ir nosvinēti, nepieciešams arī mirklis netraucētai divvientulībai. Viens no variantiem, kā baudīt tikai viens otra kompāniju, ir doties ceļojumā – tuvā vai tālā, eksotiskā vai ierastā, bet galvenais, lai šis piedzīvojums ir brīnišķīgs un neaizmirstams. Tūroperators "Novatours" iesaka skaistākos medusmēneša ceļojumu galamērķus, kuros romantika strāvos un virmos.

Itālija un tās mazie ciemi



Foto: Shutterstock



Itālija jau sen ir zināma kā sinonīms vārdam "mīlestība". Tā šeit mīt ik uz soļa. Īpašs Itālijas nostūris ir gleznainā Apūlija – pašā "zābaka" papēdītī, rotāta ar virkni apburošu pludmaļu un neparastu ciemu. Apūlijas stāsts sākas gleznainajā piejūras pilsētā Bari. Šeit var nozust vecpilsētas augsto mūru ieskautos un akmens flīžu bruģētos labirintos, kas vienmēr maģiski aizvedīs līdz tam, ko tava sirds visvairāk kāro, piemēram, pasaulē gardākajam "gellato" (itāļu saldējums) vai nupat ķertām jūras veltēm.

Var doties arī uz kādu no mazajiem ciemiem, kas atsauc atmiņā pasaku valstību – ciems, kas sensenos laikos izkalts klintī, un to caurvij akmens kāpņu labirinti, bet no tā virsotnes paveras skats pār tāltāliem līdzenumiem – Matera. Vai maģiskais Alberobello, kur viena pie otras slejas miniatūras baltas mājiņas ar spiciem jumtiem. Lai vai kur dotos, ceļojuma fotogrāfiju albums tiks piepildīts acumirklī, jo katrs nākamais solis tā vien aicina tapt iemūžinātam romantiskā foto.

Vislabāk Itālijas burvību ir baudīt pavasarī vai vasarā.