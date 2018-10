Mirušajiem pa pēdām: apskates vietas Čehijā, kur valda baisa atmosfēra

Mēneša izskaņā pasaulē plaši atzīmēs Helovīnu jeb Visu svēto dienu. Ja ir vēlēšanās šo laiku atzīmēt īsti šaušalīgā gaisotnē, vērts apsvērt ideju par īsu ceļojumu uz Čehiju, jo tur ziņkārīgos priecē interesantas kapsētas, katakombas un piemiņas vietas. Ko tad apskatīt, lūk turpinājumā.

Kaulu kapela

Unikāls tūrisma objekts apskatāms Kutna Hora pilsētā, kur atrodama ēka ar nosaukumu "Kostnice Sedlec". Tā, kā ziņo "Czech Tourism", ir vislielākā kaulu un galvaskausu kapela Eiropā. Kapelas dekorācijas un dažādas detaļas, kas atrodamas baznīcā, izveidotas no 40 tūkstošiem cilvēku kaulu un galvaskausu. Kapela tagadējo izskatu ieguvusi 19. gadsimtā.

Otrā lielākā kaulu kapela Eiropā ir Brno pilsētā. Tur esošās Sv. Jēkaba baznīcas pazemes alās un sienās dus vairāk nekā 50 tūkstoši cilvēku mirstīgo atlieku.

Foto: CzechTourism

Kapsētas

Višegrada ir viena no vissvarīgākajām kapsētām, un tā ir ievērojamu čehu apglabāšanas vieta, kas dibināta 19. gadsimta 70. gados. Tur ir apglabātas vairāk nekā 600 slavenības – rakstnieki, komponisti, zinātnieki, kā arī čehu kultūras un mākslas pārstāvji.

Citādāka atmosfēra valda kapsētā "Bohnice". Tā atrodas psihiatriskajā slimnīcā un to uzskata pat par vienu no visbriesmīgākajām vietām Prāgā. Tā dibināta 20. gadsimtā un tur zemes klēpī guldītas arī slepkavas un noziedznieki.

Noslēpumaina ir arī kapsēta "Velhartice" un vietējā Sv. Marijas Magdalēnas baznīca. Tā glabā vairāk nekā vienu noslēpumu. Viena no vietējām leģendām stāsta par meiteni, kas tika upurēta sātanisku rituālu un mirušo atdzīvināšanas mēģinājumu laikā. Šis stāsts ir kļuvis par iedvesmu un pamatu ne vienam vien stāstam.

Foto: CzechTourism

Katakombas

Klatovi pilsētā ir unikālas Eiropā jezuītu Vissvētākās Jaunavas Marijas Bezvainīgās ieņemšanas un Sv. Ignata baznīcas katakombas. Tās ir ir kļuvušas par jezuītu, muižniecības, karavīru, pilsētnieku mūža mājām – šeit aprakts vairāk nekā 200 mirušo.

Savukārt Broumovas pilsētā esošajā benediktiešu klosterī ir apraktas 34 mūmijas, kas pārnestas no Sv. Prokopa draudzes baznīcas Vamberkas pilsētiņā. Tur meklējamas pilsētas iedzīvotāju, priesteru, ērģelnieku un citu mirstīgās atliekas. Vecākās no tām ir no 17., bet lielākā daļa no 18. gadsimta.

Koncentrācijas nometne

Netālu no Litomeržices, Čehijas ziemeļos atrodas "Terezín", kur meklējama Otrā pasaules kara laikā izveidota koncentrācijas nometne. Tur iespējams apmeklēt vietas, kur ebreji tika ieslodzīti, kā arī aplūkot gaiteni, kur viņi kopā tika nosūtīti uz nāvi. Nometnē ir liela kapsēta, kas piemin kara šausmas un upurus.

Foto: CzechTourism

