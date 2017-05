Mošnas pils Polijā – viena no krāšņākajām pilīm pasaulē

Foto: Shutterstock

Mošnas (Moszna) pils Opolē ir viena no ievērojamākajām vēsturiskajām pilīm Polijā, raksta "The Vintage News". Šis ir viens no galvenajiem apskates objektiem valsts dienvidu daļā un vairāk atgādina ilustrāciju no pasaku grāmatas, nekā reālo dzīvi.