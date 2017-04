Namībijas Skeletu krasts – vieta, kur tuksnesis un okeāns iznīcina kuģus

Foto: Shutterstock

Šī piekraste atšķiras no jebkuras citas pasaulē redzētās. Gluži kā milzu vaļu skeleti no smiltīm spraucas saules un vēja izbalināti, rūsējoši kuģu vraki, bet virs tiem lidinās kaijas – šādu ainu apraksta portāls "The Vintage News". Turpat mētājoties arī vaļu un roņu kauli.

Foto: Shutterstock

Kā viena no neviesmīlīgākajām vietām, šī Namībijas piekraste ieguvusi nosaukumu Skeletu krasts. Tā kā no tuksneša nākošais karstums un ūdens vēsums šeit sastopas, krastā bieži veidojas bieza migla, kurā kuģi nemana piekrastes klintis un uztriecas tām. Lielāko gada daļu te tiešām valda migla, tomēr šo vietu iecienījuši sērfotāji lielisko viļņu dēļ.

Foto: Shutterstock

Kuģi, nonākuši krasta sāļajās smiltīs, ātri aiziet bojā, jo saules un sāls ietekmē rūsē, bet no tuksneša atpūstās smilšu kāpas tos apsedz.

Foto: Vida Press

Portugāļu jūrasbraucēji šo vietu atklāja jau 15. gadsimtā un nosauca par "As Areias do Inferno" jeb Elles smiltīm vai Elles vārtiem, jo līdzko kuģi te uzskaloja klintīm, komandas liktenis bija skaidrs – noslīkšana. Savukārt vietējie to sauc par "Vietu, ko dievs radīja dusmās".

Foto: Shutterstock

Skeletu krastu bīstamu padara ne vien migla, bet arī lielie viļņi, mainīgie vēji un stiprās okeāna straumes, kas atbildīgas par daudzo kuģu bojāeju. To vidū bijuši arī tādi ievērojami kuģi kā modernais zvejas kuģis "Suiderkus", kas noslīka 1976. gadā, "The Dunedin Star" (1942) – britu kompānijas "Blue Star" laineris, Dienvidāfrikas zvejas kuģis un tagad Namībijas slavenākais vraks "The South West Seal" (1976), kā arī milzīgais kravas kuģis "Edouard Bohlen", kas gāja bojā 1907. gadā (attēlā).

Foto: Shutterstock

Tomēr katram mākonim ir arī sava zelta maliņa, jo kopš 1973. gada šī vieta kļuvusi par nacionālo parku, ko ik gadu apmeklē tūkstošiem tūristu. 16 tūkstošus kvadrātkilometru lielais Skeletu krasta nacionālais parks ir trešais lielākais Namībijā, raksta "The Vintage News". Šī ir arī nozīmīga roņu apmešanās vieta. Ainavu iezīmē smilšu kāpas, kalnu virsotnes un kanjoni, bet neskatoties uz tuksnešaino klimatu, parka teritorijā mitinās arī daudz Āfrikai raksturīgo dzīvnieku - ziloņi, lauvas, nīlzirgi, žirafes, zebras un citi. Kunene upes grīva ir vairošanās vieta bruņurupučiem.

Daudzas tūrkompānijas piedāvā safari tūres uz Skeletu krasta dabas parku, kas aizņem trešdaļu no Namībijas piekrastes.

Foto: Vida Press

