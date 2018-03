Ne tikai Lisabona: astoņas skaistas un vēsturiskas pilsētas saulainajā Portugālē

Portugāle ir viena no Eiropas vecākajām pilsētām, un tā ir lieliska vieta, kur doties jau nākamajā atvaļinājumā. Portugāles galvaspilsētas Lisabonas skaistumu pārvērtēt nevar, taču tā nav vienīgā pilsēta, kura slēpj apburošas vietas. Aicinām iepazīsties ar vienām no vēsturiskām un omulīgām pilsētām daudzveidīgajā jūrasbraucēju zemē, kuras apkopojis portāls "Culture Trip".

Gimaraiša

Brauciens uz šo pilsētu būs absolūts ceļojums laikā. "Culture Trip" raksta, ja nostājas pilsētas vienā no galvenajiem laukumiem (Largo da Oliveira), kas atrodas pašā centrā, var rasties sajūta, ka tikko esi ceļojis laikā. Šī pilsēta atrodas uz ziemeļiem no Porto un netālu no Bragas.

Pilsēta tiek saukta par "vietu, kurā piedzimusi Portugāle". Skaidrojums tam ir pavisam vienkāršs – apburošajā Gimaraišas pilī dzimis pirmais Portugāles karalis Afonso Henrikes (Afonso Henriques), un tieši šī iemesla dēļ tā guvusi šādu pseidonīmu. 2012. gadā tā tika iecelta par vienu no Eiropas kultūras galvaspilsētām, kā arī vēsturiskais centrs iekļauts UNESCO pasaules mantojumu sarakstā.

Gimaraiša piedāvā izstaigāt viduslaiku šarmantās vecpilsētas ieliņas, apskatīt iespaidīgas pilis (piemēram, Castelo de Guimaraes), dažādus gotikas šedevrus un arī ar reliģiju un kultūru saistītus muzejs (Muesu de Alberto Sampaio).