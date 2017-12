Ne tikai vecpilsētā un muzejos. Kur atpūsties Tallinā?

Tallina nebeidz iepriecināt ar brīvā laika pavadīšanas iespējām – var doties gan uz tradicionālajiem tūrisma galamērķiem, gan aplūkot jaunus apskates objektus. Lai tas nebūtu jādara steigā, ir vērts šajā pilsētā apmesties uz vairākām dienām. Starptautiskā pasažieru pārvadātājkompānija "Lux Express" apkopojusi ieteikumus par atpūtas iespējām Tallinā, kas būs nedaudz ārpus ierastā tūristu apskates objektu rāmja.

Igaunija ir viena no vismazāk apdzīvotajām Eiropas valstīm, un tā ir lielisks galamērķis gan dabas cienītājiem, gan atpūtniekiem pilsētā. Plānojot braucienu uz Tallinu gada sākumā, nepalaidiet garām pasaules čempionātu ziemas peldēšanā. Šis jautrais sporta pasākums ir paredzēts visu vecumu cilvēkiem. Pilsētas centrā Tallinas ostas Admiralitātes baseinā visas nedēļas garumā sacentīsies vairāk nekā 100 peldētāji no 50 valstīm. Tie sacentīsies dažādos peldēšanas stilos 25, 50, 100 un 200 metru garās distancēs gan individuāli, gan arī komandās. Pasaules čempionāts ziemas peldēšanā notiek reizi divos gados, papildus sacensībām var peldēt arī bez laika kontroles vai vienkārši iegremdēties āliņģī. Čempionāts notiks 2018. gadā no 6. martam līdz 10. martam.

Vairāk par pasākumu lasiet šeit: winterswimming.world

Tallinas viduslaiku vecpilsēta ir viena no pasaulē labāk saglabātajiem Hanzas pilsētu centriem. Tajā vietu radis arī restorāns "FARM", kurā iespējams izbaudīt īstas igauņu produktu garšas, kas ietērptas mūsdienu kulinārijas izpildījumā. Savukārt bagātā Igaunijas lauku saimniecības atmosfēra viduslaiku Tallinas centrā apvienojumā ar līdz sīkumiem pārdomāto interjeru piešķir restorānam mājīgu noskaņu. Restorāns atvērts katru dienu no pulksten 12 līdz pusnaktij.

Vairāk par restorānu lasiet šeit: restaurant.farm

Ja aizrauj viss senatnīgais un sajūsmina vēstures pieskaņa, noteikti pievērsiet uzmanību Kalamaja rajonam, kur atvērušās dažādas jaunas kafejnīcas un vienlaikus saglabāts senatnes šarms. Piemēram, dodieties uz "Sesoon" restorānu, lai atpūstos mājīgā vietā un par saprātīgām cenām baudītu gardu maltīti. Ēdienkarte šajā restorānā mainās samērā bieži, jo ēdieni tiek gatavoti no sezonāliem produktiem. "Sesoon" padomājis arī par tiem, kas uzturā nelieto gaļu – vienlīdz plašā izvēlē pieejami ēdieni arī veģetāriešiem un vegāniem.

Vairāk par restorānu lasiet šeit: kohviksesoon.ee

Telliskiviare rajons ir laba alternatīva vecpilsētai. Tajā izvietots daudz kafejnīcu, bāru un restorānu, kur pavadīt laiku izklaidējoties. Telliskiviare ir ne tikai laba vieta, kur paēst – tajā ir arī daudz dažādu dizaina veikalu un arī tirdziņš. Kad izbaudīti kultūras pasākumi un aplūkotas vietējā dizaina pērles, maltīti var ieturēt "Bueno Gourmet", kas piedāvā amerikāņu virtuves ēdienus. "Bueno Gourmet" gatavo populārākās Dienvidu un Ziemeļamerikas sviestmaizes. Restorāna īpašnieki ir sadarbības partneri no Čīles un Igaunijas; tie apņēmušies nodrošināt oriģinalitāti, labāko gaļu restorāna produktos un svaigākās sastāvdaļas, ieskaitot arī pašceptu mājas maizi. Papildus kvalitatīvajai pārtikai restorāna misija ir ieviest un palielināt gardēžu kultūru un klātbūtni Igaunijā. "Bueno Gourmet" atvērts arī vēlu brīvdienās.

Ja Tallinā vēlaties baudīt kultūru dažādību, vērts apmeklēt Tallinas Mūzikas nedēļu (TMW), kas 2018. gadā norisināsies no 2. aprīļa līdz 8. aprīlim. Šis ir lielākais Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģiona iekštelpu mūzikas festivāls, kurā uzstājas aptuveni 200 Igaunijas un ārvalstu mākslinieku, kas pārstāv dažādus mūzikas žanrus. Festivālā piedalās aptuveni 25 tūkstoši cilvēku no Igaunijas un ārvalstīm. Papildus festivāla pamatprogrammai pilsētas svarīgākajos klubos un koncertu vietās TMW ietvaros notiks vēl arī citi pasākumi, piemēram, sarunu sērija "TMW stāsti", restorānu festivāls "TMW garšas", laikmetīgās mākslas programma "TMW māksla" un "Tallinn Craft Beer Weekend" amatniecības alus festivāls.

Vairāk par festivālu lasiet šeit: tmw.ee

Lai nesteidzīgi iepazītu un izbaudītu Tallinas sniegtās atpūtas un izklaides iespējas, ir nepieciešamas pat vairākas dienas. Lūkojoties pēc naktsmītnes, vērts pārskatīt ne tikai viesnīcu piedāvājumu, bet pievērst uzmanību arī "airbnb.com" platformai. Šī platforma pastāv teju jau 10 gadus, un tajā dzīvokļu un māju saimnieki visā pasaulē piedāvā ceļotājiem izīrēt savu mājokli. Šo risinājumu novērtē gan tie, kas meklē lētākas un izdevīgākas apmešanās iespējas, gan arī tie, kam neiet pie sirds viesnīcu atmosfēra un kas meklē ko mājīgāku. Arī cenas svārstās no draudzīgākām līdz pat pavisam augstām, ja ir vēlme nakšņot luksusa apartamentos. Tā, piemēram, mājvietas īrei Kalamaja, Teliskiviare un Veskimetsa rajonos būs jārēķinās ar 25 eiro līdz 40 eiro par nakti, savukārt par nakti Pirita rajonā vai vecpilsētā maksāsiet vidēji 50 līdz 80 eiro.

Vēl citas idejas tam, ko izbaudīt Igaunijā ziemā lasiet šeit.