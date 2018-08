Nenoplēšot septiņas ādas: galamērķi Eiropā, kas neliks lieki šķērdēties

Brīnumaini skaistas, vēstures bagātas un, ņemot vērā piedāvājumu, arī salīdzinoši izdevīgas ceļotājiem. To par šīm piecām valstīm apgalvo "The Guardian". Iedvesmojoties no ceļveža, piedāvājam konkrētas valstis un dažādas vietas, ko tur apskatīt.