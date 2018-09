Neparasta un ar īpašu atmosfēru: kā izskatās sāls viesnīcā Bolīvijā

Braucot izpētīt Bolīviju, noteikti ceļi vedīs uz Ujuni sāls līdzenumiem, jo tā ir viena no iecienītākajām tūristu apskates vietām šajā valstī. Lai izbaudītu šo vietu pilnībā, vērts apsvērt arī ideju par nakšņošanu sāls viesnīcā turpat, netālu.

Ujuni sālsezers Bolīvijā ir viena no pasaules skaistākajām vietām. Neparastā ainava, kas veidojusies, ūdenim klājot sālsezera virsmu un tajā spoguļojoties saulei, neatstās vienaldzīgus pat pašus rūdītākos ceļotājus, kas redzējuši ievērojamākās pasaules vietas, bet, kad ūdens izžuvis, sāls tuksnesis veido ainavu kā no citas pasaules.

Foto: Shutterstock

Blakus sāls līdzenumam ilgus gadus atradās daudz vienkāršāka sāls apmetne, kur, iespējams, nakšņot daudzi nemaz neizvēlētos, jo tajā nebija nepieciešamās ērtības. Tomēr netālu atrodas sāls viesnīca jeb "Palacio de Sal Hotel", kas interesentus priecē jau no 2007. gada. Tā ir viena no eksotiskākajām naktsmītnēm, kas ietver dabas elementus un īpašu atmosfēru.



Viesnīcas nosaukums savā ziņā jau pasaka priekšā, ko sagaidīt no šī hoteļa. Viesnīcā ik uz soļa var just sāls klātbūtni. No tā veidotas sienas, grīdas, griesti, kolonnas, kā arī dažādi interjera elementi. No sāls izveidotas gan statujas, gan arī īpaši "baseini", kur gulst sāls graudiņi, gan arī kāda mēbele. Kopumā gan jāsaka, ka ekstrēmi apstākļi šajā viesnīcā nav, un gulēt uz sāls maisa nenāksies – istabas ir ērti iekārtotas tūristu vajadzībām.



Mazliet amizanti, bet kā vēsta "Culture Trip", viens no striktajiem kārtības noteikumiem, kas jāievēro ikvienam, ir sekojošs – sienas laizīt strikti aizliegts!