Neparastas, taču bezgala skaistas: septiņas savdabīgas pludmales pasaulē

Laiks patiesi skrien vēja spārniem, un pavisam drīz jau puse no ziemas perioda būs aizvadīta. Kamēr laiks aiz loga ir diezgan pavēss, vēlamies tevi vest patīkamā virtuālā tūrē uz dažādām pasaules pludmalēm. Taču šīs nebūs vienkārši skaistas tīrkīzzila ūdens un zeltainu smilšu īpašnieces. Lūk, iepazīsties ar vienām no neparastākajām pludmalēm pasaulēm, kuras izvirzījis portāls "Travel and Leisure"!