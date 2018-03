Noslēpumainā Velsa: pārsteidzoša daba un interesanti fakti par šo pasaules nostūri

1. martā Velsā un velsiešu kopienās visā pasaulē atzīmē Velsas patrona Sv. Dāvida dienu. Tieši šī iemesla dēļ ir laiks tuvāk iepazīties ar to, kā Velsas vārds ierakstīts vēstures lappusēs, kādi ir tās sasniegumi un interesantākie objekti, kuriem vērts veltīt savu uzmanību.

Velsa ir pazīstama kā rūpniecības izcilības centrs. "Airbus", "Ford", "Aston Martin" un "Toyota" – visu šo pasaules līmeņa uzņēmumu ražotnes atrodas Velsā. Tās vārds tiek nereti saistīts ar radošumu un mākslinieciskajiem talantiem, kuru vidū ir arī animācijas studija "Cloth Cat", kas veido jauno seriālu par ķīniešu meitenīti Luo Bao Bei un cenšas iekarot pasaules auditorijas simpātijas. Jāpiemin arī populārais seriāls "Doctor Who", kas ir filmēts Velsas galvaspilsētā Kārdifā. Tas tiek rādīts 98 valstīs un ir garākais zinātniskās fantastikas seriāls pasaulē.

Sv. Dāvida diena velsiešu kopienās tiek baudīti tipiski ēdieni un dzērieni. To starpā īpaši jāizceļ Snoudonijas (Snowdonia) sieri, kas sākotnēji parādījās Apvienotās Karalistes zemnieku tirgos, bet tagad pazīstami visā pasaulē.

Ja kādreiz arī tu izplānosi doties ceļojumā uz Velsu, tevi gaidīs brīnišķīgi dabas skati un iespēja izjust piedzīvojumu garšu. Velsā atrodas trīs UNESCO Pasaules mantojuma objekti, piemēram, Pontsisiltas (Pontcysyllte) akvedukts. Starp citu, šeit ir vairāk piļu uz vienu kvadrātkilometru nekā jebkur citur Eiropā – kopumā 641 pils.

Foto: Publicitātes attēli

Zaļā Velsas ainava var lepoties ar vairāk nekā 600 upēm un 230 ezeriem, bet aktīvākos tūristus Ziemeļvelsā, Besezdā (Bethesda), gaida aizraujošs nobrauciens pa trošu ceļu (zip wire). 26 procentus no Velsas teritorijas aizņem dažādi dabas objekti un dabas parki – to skaitā arī Goveras pussala (Gower Peninsula).

Foto: Publicitātes foto

Vai esi dzirdējis kaut ko vairāk par iepriekš minēto Snoudoniju? Tas ir brīnišķīgs kalnu apgabals Velsā, kuru vērts apskatīt, braucot ar kalnu šaursliežu vilcieniņu. Šo apgabalu īpaši iesaka apmeklēt ģimenēm ar bērniem, jo mazākajiem ceļotājiem saistošs varētu šķist Lehvedas (Llechwedd) alu apmeklējums. Bērniem noteikti patiks ekskursija pazemē. Plašāk lasi te.

Pavisam nesen tūrisma ceļvedis "Rough Guides" tieši Velsu nosauca par vienu no labākajām vietām Eiropā, kur atpūsties pie dabas. Šīs pasaules malas dabas ainavu vari novērot fotoattēlos arī pats!

Foto: Publicitātes foto

Runājot par ainavu, Velsas piekrastes ceļš (The Wales Coast Path) ir viena no pieminēšanas vērtām vietām. Tas ir 1400 kilometru garš ceļš, kas aptver visu Velsas piekrastes daļu – no Čepstovas (Chepstow) līdz Kvīnsferijai (Queensferry).

Ceļš ir aizraujošs visā tā garumā – maršruts ne tikai ļauj apskatīt Velsas neparasto piekrasti, kas mainās no smilšainām pludmalēm un puķu laukiem uz milzīgām klintīm, bet tas arī šķērso vienpadsmit nacionālos dabas rezervātus. Šajā rakstā atradīsi plašāku informāciju un fotoattēlus no Velsas piekrastes ceļa.

Foto: Publicitātes foto

Ja pazīsti kādu no Velsas, šodien vari uzsaukt: "Dydd Gwyl Dewi Hapus!" Tas velsiešu valodā nozīmē "Priecīgu Sv. Dāvida dienu!"

Rakstā izmantota informācija no Lielbritānijas vēstniecības Latvijā sagatavotā materiāla.