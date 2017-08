Palitanas tempļi Indijā – sirreāla svētvieta kalna virsotnē

Ja valdzina indiešu tempļu vai Tadžmahala smalkais grandiozums, Palitanas tempļi Indijā ir vietas, kas arī noteikti jāredz. Tie veidoti no gandrīz balta marmora, tādēļ atkarībā no diennakts laika un saules gaismas mainās to nokrāsa un arī atmosfēra – no maigi rozā un oranžiem toņiem saullēktā un saulrietā, līdz gandrīz baltiem dienvidū un zilganiem mēnesnīcā. Tempļi tapuši 900 gadu laikā, sākot ar 11. gadsimtu.

Foto: Shutterstock Šajā tempļu kompleksā ir 863 tempļi, kas ar savu graciozitāti un tajā pašā laikā iespaidīgajiem izmēriem liek cieņā noliekt galvu, raksta "The Telegraph", saucot šo vietu par vienu no pasaules brīnumiem. Tempļi atrodas Šetrunjajas kalna virsotnē un uz tiem ved iespaidīgas kāpnes. Kalna nosaukums nozīmē "vieta, kur uzvarēts iekšējais ienaidnieks". Jāpiebilst, ka šai vietai ir vēl vairāk nekā 100 nosaukumi jeb to nozīmes, bet ikdienā tiek lietoti tikai daži no tiem. Palitana ir pilsēta kalna pakājē, tādēļ šos brīnišķīgos džainisma tempļus visbiežāk sauc tieši tās vārdā. Foto: Shutterstock Te ir vairāki lieli tempļi, bet lielākā daļa celtņu ir mazas, ļoti smalkas un sagrupētas deviņās daļās. Galvenais templis veltīts Rišabhanatha (Rishabhanatha). Tradicionāli tiek uzskatīts, ka džainisma pamatus sludināja 24 tīrthankaras (pravieši). Tiek uzskatīts, ka 23 no viņiem apmeklējuši šo kalnu. Rišabhanatha bija pirmais pravietis. Lai nokļūtu viņa templī, jāpieveic 3500 pakāpieni. Džainisti tic, ka svētceļojums uz šiem tempļiem dod iespēju sasniegt nirvānu. Foto: Shutterstock Interesanti, ka šeit ir arī svētvieta musulmaņu svētajam vārdā Angar Pir, kas 14. gadsimtā aizstāvējis tempļus, un tie netika izpostīti musulmaņu karaspēka iebrukuma laikā.

Ir vairāki ceļi, kā nokļūt no pilsētas līdz kalna virsotnei un tempļiem, bet šāds pārgājiens aizņems vismaz divas stundas. Mahavir Jayanti, Mahāvīra dzimšanas diena, ir lielākie templī svinētie svētki, kas katru gadu tiek svinēti martā vai aprīlī, un pulcē tūkstošiem svētceļnieku un interesentu. Lieli svētki tiek svinēti arī pilnmēnesī oktobra un novembra mijā, kad tempļus atver pēc četru mēnešu perioda, kad tie ir slēgti. Tāpat svētki tiek svinēti arī februāra un marta mijā.