Papaja ciems Maltā: filmēšanas dekorācijas, kas kļuvušas par tūristu magnētu

Papaja ciemats Maltā uzcelts 1980.gadā filmēšanas vajadzībām, lai uzņemtu filmu par stiprinieku Papaju. Filmas galvenais varonis ir jūrnieciņš, kurš pēc spinātu porcijas notiesāšanas tiek pie prāviem muskuļiem un neticama spēka. Mūsdienās šis ciemats ir ļoti iecienīts tūrisma objekts, kas atrodas gleznainā vietā ar fantastisku skatu uz līci.

Foto: Shutterstock

Papaja ciems, ko mēdz dēvēt arī par Debesu ciematu, ir neliela grupiņa lauciniecisku koka namiņu pie klasiski zilā Enkura līča Vidusjūras salas Maltas ziemeļrietumu daļā. Lai arī pa gabalu tas izskatās kā tradicionāls Vidusjūras piekrastes zvejnieku ciems, tas būvēts tikai pirms 37 gadiem kā uzņemšanas laukums muzikālajai filmai, kurā galveno lomu atveidoja slavenais aktieris Robins Viljams, raksta "The Vintage News". Tajā jūrnieks Papajs ieradās Debesu ciemā meklēt sen pazudušo tēvu. Šī kompleksa celtniecība ilgusi septiņus mēnešus, un tajā bijuši iesaistīti 165 strādnieki, bet filmēšana tajā notikusi no 1980. gada 23. janvāra līdz 19. jūnijam.

Mūsdienās ciems ir atvērts apskatei kā brīvdabas muzejs, kurā pieejami gan dažādi izklaides pasākumi visai ģimenei, gan atrakcijas. Kopumā ciematā ir 19 krāsainas koka mājiņas. To celtniecībai koks vests no Nīderlandes un Kanādas, raksta "The Vintage News". Celtniecībā izmantotas arī astoņas tonnas naglu un tūkstošiem litru krāsas. Turklāt, lai aizsargātu filmēšanas laukumu no vētrām, pie ieejas līcī uzbūvēts arī pamatīgs mols. Ciemata dizaina autors ir dāņu arhitekts Hanss Munks Hansens.

Foto: Shutterstock

Tā vietā, lai pēc filmēšanas palikušās dekorācijas tiktu pamestas un pārvērstos spoku pilsētā, kā tas noticis līdzīgās situācijās daudzviet pasaulē, vietējie salas iedzīvotāji nolēmuši jaunuzcelto objektu izmantot kā tūristu magnētu, raksta portāls "Atlasobscura". Sākotnējais ciems apmeklētāju vajadzībām tagad pārveidots un kļuvis par populāru piekrastes apskates objektu, kur ir gan atpūtas vietas, gan, piemēram, Maltai ļoti neparastas objekts – Ziemassvētku vecīša ciemats. Kā teikts mājaslapā "Malta-guide", šis kļuvis par vienu no Maltas apmeklētākajiem objektiem.

Foto: Shutterstock

Papaja ciems atvērts apskatei katru dienu. Tur var apskatīt gan slavenās filmas dekorācijas, gan izbaudīt dažādas atrakcijas visai ģimenei. Ir gan tematiskas izrādes un šovi, gan muzejs un rotaļu māja bērniem, kur viņi var kāpelēt un atklāt dažādas interesantas lietas.

Foto: Shutterstock

Bērni ciemā var satikties arī ar filmas galvenajiem varoņiem – Papaju, Olīvi, Bluto un Vimpiju.

Ieeja ciemā ir bez maksas, bet, lai izmēģinātu atrakcijas, jāiegādājas žetoni.

