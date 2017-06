Pasaules vecākā roze, kas atgādina koku un aug jau 1000 gadus

Hildeshaima ir maza un mājīga pilsētiņa Lejas Saksijā , aptuveni 30 kilometru attālumā no Hannoveres. Tā ir viena no vecākajām Ziemeļvācijas pilsētām, bet tās lepnums ir tūkstoš gadus veca roze, kas aug baznīcas dārzā un drīzāk atgādina milzīgu koku, nevis rožu krūmu.

Bāli sārtās mežrozes leģenda ved pagātnē uz 815. gadu, kad dibināta Hildeshaimas diecēze. Tajā laikā Ludvigs Dievbijīgais, imperatora Kārļa Lielā dēls, ziedošajās mežrozītēs atrada vērtīgu relikviju, ko medību laikā bija pazaudējis. Tādēļ viņš uzreiz to uztvēris kā zīmi un nolēmis šajā vietā uzcelt baznīcu, ko veltījis savai vecmāmiņai. To nosauca par Svētās Marijas katedrāli. Protams, mežrozīšu krūms šajā vietā tika saglabāts, kopts un lolots tūkstoš gadus. To mēdz dēvēt arī par Tūkstošgades jeb Milēniuma rozi.

Interesants ir arī stāsts par to, kā tai izdevies pārdzīvot 2. pasaules kara nežēlīgo bombardēšanu. 1945. gada martā Hildeshaimas katedrāle un lielākā daļa pilsētas un visas Vācijas bija drupās, arī varenā roze sadega līdz ar daļu baznīcu. Tomēr astoņas nedēļas vēlāk no drupām parādījās 25 jauni dzinumi. Tā saknē dzīvība bija saglabājusies!

Rožu koka ziedēšanas laiks atkarīgs no laika apstākļiem, tomēr parasti tas ir maija beigās un ilgst divas nedēļas. Tās ziedi ir vienkārši, vidēji lieli un nedaudz smaržo.

Botāniķi izpētījuši, ka Marijas katedrāles pagalmā augošā roze pieder pie mežrožu tipa, ko latīniski dēvē 'Rosa canina L.'. Tās ziedi ir tikko manāmi rozā nokrāsā. Savukārt, ja Hildeshaimu apmeklēsiet rudenī, visu baznīcas sienu, pret ko atbalstās varenā roze, rotās tās sarkanie augļi.

To, ka pilsēta ar šo augu ļoti lepojas, parāda daudzie rozes formas, ziedu un augu atveidojumi Hildeshaimā. Tāpat arī pilsētas apstādījumos, māju rotājumos un pat strūklakās ir redzamas dažādas rozes.

Foto: Shutterstock

Ja gribēsiet atrast Marijas katedrāli un rozi, jums tikai jāseko uz asfalta uzzīmētajiem baltajiem rozes ziediem, kas aizvedīs līdz romantiskajam Svētās Marijas katedrāles iekšpagalmam, kur nokļūsiet pa maziem vārtiņiem un šauru eju.

Foto: Shutterstock

Hildeshaimā netrūkst vēl citas brīnišķīgas vietas, ko aplūkot. Noteikti vērts ielūkoties cēlajā Miķeļa baznīcā (attēlā) kalna galā un apskatīt veco Tirgus laukumu un krāšņo rātsnamu vecpilsētā. Nozīmīgi apskates objekti pilsētā ir arī dažādi ģilžu nami – Miesnieku ģildes, Maiznieku ģildes un arī Templiešu māja. Skaists apskates objekts ir romantiskais Marienrodes klosteris ar kluso dīķi un brīnumskaisto dārzu, kurā pavasarī zied tūkstošiem dzeltenu tulpju. Jauka būs arī pastaiga pa šaurajām ieliņām starp pildrežģu mājiņām, piemēram, pa Lappenbergas ielu. Pilsētā ir arī daudz mājīgu un omulīgu kafejnīcu ar milzīgu kūciņu izvēli.

Foto: Rundāles rožu dārza pārvērtības. Desmitgades darba augļi un sasniegumi rožu kolekciju veidošanā

Foto: Publicitātes attēli

Rundāles pils rožu dārzam šogad lieli svētki – apaļa desmit gadu jubileja, kas arī tika vērienīgi nosvinēta jūnija izskaņā, taču arī turpmākās divas nedēļas pils teritorijā joprojām pulcējas ļaužu masas, lai aplūkotu ziedošo krāšņumu un izstaigātu vēsturiskos rožu dārzus. Rundāles pils muzeja pārstāvji portālam ''Māja&Dārzs'' sarūpējuši ieskatu rožu dārza tapšanā, ļaujot ielūkoties, kā tas izskatījies tapšanas procesā.

Lasīt vairāk

Rozes zieds – ne tikai acu priecēšanai, bet arī veselības uzlabošanai

Foto: Shutterstock

Šobrīd rozes ar savu skaistumu apbur daudzus piemājas dārzus, tomēr šis skaistais zieds sniedz ne vien baudījumu acīm, bet var arī uzlabot veselību. No rozes ziediem tiek gatavots rožūdens, ēteriskās eļļas, arī rožu ziedlapiņu tēja.

Lasīt vairāk

Majestātiskās rozes un to kopšanas noslēpumi

Rozēm piemīt kāds dievišķs spēks un enerģija, ko nevar vien beigt apjūsmot. Tieši tāpēc katrs dārza īpašnieks vēlas ierīkot kaut vienu rožu krūmu, ar ko priecēt acis. Ja līdz šim esi atturējies no rožu audzēšanas, jo nav pārliecība par to kopšanas priekšnoteikumiem, nu vairs nebūs iemeslu pretoties šim dārza kārdinājumam.

Lasīt vairāk

Līdz šim neiepazīti fakti par mīlestības simbolu un kulta ziedu rozi

Rozes vienmēr bijušas iecienītas puķes jebkurā pasaules galā, taču, lai arī cik ļoti visiem zināmas un iecienītas tās būtu, ir pāris interesanti fakti, ko līdz šim esam palaiduši garām. Interesantās piezīmes par rozēm atklājis portāls housebeautiful.com, un pēc to iepazīšanas katrs rozes zieds, iespējams, tiks aplūkots ar vēl lielāku interesi.

Lasīt vairāk

Veselīgākās zāļu tējas un to ārstnieciskais spēks

Foto: Shutterstock

Tēja ir ne tikai lielisks dzēriens, bet tā arī sniedz daudz ieguvumus veselībai. Daudzos gadījumos cilvēks no zāļu tējas var gūt daudz lielāku labumu nekā no tabletes.

Lasīt vairāk