'Pašnāvību mežs' Japānā – folkloras stāstu, tradīciju un mediju upuris

Katrīna Kraukle speciāli "TūrismaGids"

Šī spoku stāstiem un mītiem apvītā vieta atkal nonākusi viedokļu un sarunu krustugunīs, jo viena no populārākajām "YouTube" zvaigznēm Logans Pols, kuram ir gandrīz 17 miljoni sekotāju, 2018. gadu iesāka, publicējot video, kur viņš ar draugiem šajā mežā uzgājis mirušu cilvēku. Šādā situācijā būtu bijis jāzvana attiecīgajiem dienestiem, kas parūpētos par situāciju, bet viņš, nekautrēdamies un pārkāpjot jebkuras ētikas normas, devās pie ķermeņa, filmēja to, aprakstīja notiekošo, komentēja un pasmējās par situāciju. Diemžēl šis nav vienīgais "melnā" tūrisma gadījums šajā mežā, jo jau ilgāku laiku Japānas valdība cenšas izskaust pašnāvību meža tumšo slavu, raksta "The New York Times".