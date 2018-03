Pazust starp akmeņiem: ekstrēma ūdens izklaide Brazīlijā

Daudzus ceļotājus saista ekstrēmas izklaides un ūdens prieki – kādā vietā netālu no Riodižaneiro šos abus veidus ir iespējams apvienot, taču izklaide patiešām nav domāta cilvēkiem, kurus biedē mazas telpas un šauras vietas. Tā paredz, ka cilvēks ieslīd starp it kā cieši blakus stāvošiem akmeņiem un pazūd to apakšā.

Vieta atrodas Trindadē, un tā vilina tūristus ar šo neparasto izklaidi. Starp citu, ceļošanas blogā "John in Brazil" vēstīts, ka pirms 20 gadiem Trindade bija pavisam parasts zvejnieku ciems, taču tagad izveidota par iemīļotu ceļojumu galamērķi gan sērfotajiem, gan saules baudītājiem. Savdabīgā ūdens atrakcija tiek saukta par "Pedra Que Engole", kas tulkojumā nozīmē "Akmens, kas aprij". Drosmīgie, kuri nolemj to izmēģināt, apsēžas uz augstāk esoša akmens un slīd lejup caurumā, kas gan straujās ūdens plūsmas dēļ no augšas nav redzams, bet pēc tam vienkārši pazūd. Šajā brīdī rodas jautājums – kur tad cilvēks īsti paliek? Izrādās, ka attālums starp akmeņiem un ūdeni apakšā ir pavisam neliels, tāpēc piezemēšanās tiek veikta apslēptā ūdenstilpē. Piedzīvojuma meklētāji pēc pazušanas starp akmeņiem un nošļūkšanas lejā nonāk alā, kurā īsti nav iespējams nostāties uz kājām, bet papeldēt un pastaigāt ar saliektu muguru gan. Pēc tam lielākā daļa izpeld ārā upē, kas atrodas turpat netālu. Protams, var arī rāpties augšā pa to pašu ceļu, pa kuru nokļūts lejā, bet tad jābūt patiesi fiziski spēcīgam. Šajā raksta atradīsi dažādas vietas pasaulē, uz kurām ieteicams doties tikai drosmīgajiem un izturīgajiem. Pie publicētā video cilvēki dalās divās grupās – vienos šis video un vietas apraksts raisa sakāpinātas emocijas un interesi, bet otros – bailes un klaustrofobisku sajūtu. Pirms došanās starp akmeņiem noteikti vērts izvērtēt, cik tad vieta īsti ir plata, lai nepiepildās daudzu izteiktās bažas, ka tajā iespējams iesprūst. Līdzīga vieta, kurā var pa zemes caurumiem nokļūt apslēptā ūdenstilpē, atrodas Meksikā – piedzīvojumu meklētāji nokļūšanai ūdenī var izmantot mazākās bedres, kuras rod nedaudz līdzīgu sajūtu kā akvaparkā, ļaujoties brīvajam kritienam (gluži kā trubās). Plašāk lasi te. Taču arī pašā Brazīlijā netrūkst pārsteidzošu vietu! Šajā rakstā apskatāms video, kā pēc spēcīgām lietusgāzēm izskatījās dabas parks netālu no Bonito. Tajā redzams, ka tik ierastās dabas taku vietas, piemēram, tilti, mazie celiņi un arī apkārtējā zaļā rota atrodas zem ūdens. Var pat teikt, ka zivis pastaigājas pa tiltu!