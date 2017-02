Penas pils Sintrā – viens no Portugāles atpazīstamākajiem brīnumiem

Foto: Shutterstock

Penas pils Sintras pakalnos ir viens no vispopulārākajiem apskates objektiem par Eiropas malu dēvētajā Portugālē. 19. gadsimtā celtā romantisma stila pils tiek saukta pat par vienu no septiņiem Portugāles brīnumiem, raksta" The Vintage News".