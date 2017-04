Nesen publiskots šī gada pētījums ( Post Office ) par to, cik maksā atpūta dažādās pasaules valstu pilsētās. Par lētāko galamērķi brīvdienām jau vairākkārt atzīta Bulgārija. Par to, kāpēc to izvēlēties atvaļinājumam, lasiet šeit. Tomēr topā iekļuvušas arī citas Austrumeiropas valstis, kas ir ne vien izdevīgas ceļotājiem, bet arī pārsteidzoši skaistas.