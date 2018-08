Pieci zemūdens ciemi Eiropā un iemesli, kāpēc tiem bijis tik skarbs liktenis

Dabas katastrofa, ļaužu lēmums vai kāds cits faktors – iemesli, kāpēc cilvēki pametuši šīs ēkas, lai tās nokļūtu ūdens dzelmē, ir dažādi. Kāda vieta teju vai aizmirsta, bet cita kļuvusi par īpašu tūrisma apskates objektu. Turpinājumā piedāvājam piecus ciemus un vietas Eiropā, ko klāj ūdens kārta.

Portugālē

Foto: Shutterstock



Visai reti un tikai konkrētu apstākļu sakritībā interesentu acīm paveras Portugāles ciematiņš "Vilarinho da Furna", kas, krītoties ūdens līmenim, atklāj savas staltās ēku sienas un vēsturi.



1967. gadā šajā apvidū tika uzsākta HES būvniecība, kas paredzēja ciematiņa pilnīgu appludināšanu. Aptuveni 300 cilvēki bija spiesti pamest savas mājas, lai jau pavisam drīz (1972. gadā) vietu, ko viņi agrāk sauca par mājām, klātu krietna ūdens kārta.

Kā vēsta "Atlas Obscura", šajā vietā mīt aptuveni 2 tūkstošus sena vēsture, kas iznirst no dzelmes tad, kad krītas ūdens līmenis. Tiesa, lai neļautu pilsētai pazust nebūtībā, par godu tai netālu ir izveidots muzejs, turklāt pa ūdens tilpni ar laivām, kurām ir caurredzami dibeni, tiek vedāti arī tūristi, tā ļaujot vismaz nedaudz saskatīt to, kas vēl ir palicis no šīs aizmirstās pilsētas.