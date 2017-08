Pilis, muzeji un vēstures liecības, ko apskatīt Sanktpēterburgā un Pleskavā

Vēsturiskā Sanktpēterburga vienmēr izcēlusies kā viena no tūristu iemīļotākajām Krievijas pilsētām ar brīnišķīgu arhitektūru, aizraujošu vēsturi un kūsājošu pilsētas dzīvi. Netālu no Latvijas robežas atrodas Pleskava – viena no unikālākajām Krievijas pilsētām, kuru pamatoti uzskata par Krievzemes sākumu. Tās vēsture sniedzas vairāk nekā 1100 gadu senā pagātnē, un arheologi lēš, ka pirmā apmetne te parādījusies jau pat pirms 2000 gadu. Abas pilsētas ērti apvienot vienā ceļojumā.

Starptautiskais pasažieru pārvadātājs "Lux Express" ir apkopojis interesantākās un aizraujošākās vietas, kuru dēļ vērts paviesoties Pleskavā un iepazīt skaistākās "apslēptās pērles" Sanktpēterburgā. Atcerieties! Ieceļošanai Krievijā, Latvijas pilsoņiem nepieciešama vīza un ceļošanai derīga pase. Vairāk informācijas par ceļošanai nepieciešamajiem dokumentiem šeit. 1. Ievērojami objekti Pleskavā

Ievērojami objekti Pleskavā 2. Ko apskatīt Sanktpēterburgā?